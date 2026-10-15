Нерухомість, обладанння і 30 авто: АРМА шукає управителя для "Бетонбуду"

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурс на відбір управителя для арештованих активів ТОВ “Бетонбуд”. До майнового комплексу у Львові та Львівській області входять нерухомість загальною площею понад 4,9 тис. кв. м, 30 транспортних засобів, корпоративні права та обладнання для виробництва бетонних сумішей.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба АРМА.

АРМА шукає управителя

Активи розташовані у Львові та Львівській області, зокрема на вулицях Тараса Шевченка та Городоцькій у Львові, а також у селі Галичани.

Згідно з матеріалами конкурсного відбору, до переліку активів за першою ухвалою входять корпоративні права ТОВ "Бетонбуд" (код ЄДРПОУ 32181428), а також три об’єкти нерухомості загальною площею майже 4,94 тис. кв. м.

Найбільший об’єкт має площу 4738,6 кв. м. Ще два об’єкти нерухомості мають площу 93 кв. м та 106,3 кв. м відповідно. Крім того, до переліку включено 30 транспортних засобів.

За другою ухвалою, до складу активів також входить обладнання для виробництва бетонних сумішей. Зокрема, це два бетонні вузли виробництва Liebherr-Mischtechnik GmbH та WEMA, бетонний розчинний вузол і мобільний металозмішувальний комплекс Ammann Elba CBT-60.

Майновий комплекс охоплює також лабораторію площею 106,3 кв. м та офісну будівлю площею 93 кв. м.

Окремо зазначено майно, що перебуває на балансі підприємства: вагонні ваги, ангар для сипучих матеріалів, мобільна металоконструкція, огорожа, платформа для перевантаження цементу, системи водо- та електропостачання, а також частина відкритого складу металу з під’їзною залізничною колією.

Конкурсний відбір має визначити управителя, який відповідатиме за управління арештованими активами відповідно до встановлених процедур.

Про компанію

Згідно з даними Youcontrol, "Бетонбуд" - українська компанія, що спеціалізується на виробництві готових бетонних сумішей. Підприємство зареєстроване 20 вересня 2002 року у Львові.

Статутний капітал становить 11,06 млн грн. Основний вид діяльності - виробництво бетонних розчинів, готових для використання.

Серед інших напрямів діяльності компанії - оптова та роздрібна торгівля будівельними матеріалами, а також вантажні автомобільні перевезення.

Керівником і підписантом ТОВ "Бетонбуд" зазначений Василь Корда. Єдиним учасником компанії є ТОВ "Експонент", якому належить 100% статутного капіталу. Кінцевим бенефіціарним власником зазначений Богдан Козак.

Нагадаємо, нещодавно АРМА сформувало новий портфель арештованих активів для подальшої передачі в управління через Prozorro. До нього увійшли нерухомість, підприємства, земельні ділянки та інше майно.