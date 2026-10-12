Готель в Одесі, вагони та нерухомість: які активи готує до управління АРМА

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) формує портфель майна для передачі в управління професійним учасникам ринку. Конкурсні процедури проводитимуть через електронну систему Prozorro.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба АРМА.

Які активи готує АРМА

Серед активів, підготовлених до передачі в управління, - готель "Центральний" в Одесі, майно групи "Юнігран" і ТОВ "Феррострой", вантажні вагони, корпоративні права ТОВ "Трансмонолітавто", а також об’єкти нерухомості в Одесі та Черкасах. Крім того, портфель охоплює інші активи різних категорій, зокрема земельні ділянки.

Відбір управителів проводитимуть на конкурсній основі через електронну систему Prozorro. Детальні умови участі та вимоги до потенційних управителів оприлюднять у системі після оголошення відповідних конкурсів.

Уже зараз професійні учасники ринку можуть ознайомитися зі сформованим портфелем, оцінити його склад і визначити потенційні можливості для участі в майбутніх конкурсах.

Також зазначимо, що АРМА та UkraineInvest підписали меморандум про співпрацю, який має розширити залучення українського й міжнародного бізнесу до управління арештованими активами. Йдеться про підприємства, комерційну нерухомість, логістичні комплекси, корпоративні права та інше майно.