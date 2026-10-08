За управителями активів АРМА стежитиме нова громадська рада: хто до неї увійшов

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) затвердило новий склад Ради громадського контролю, яка, зокрема, стежитиме за законністю та прозорістю відбору управителів, продажу арештованих активів і ефективністю їхнього управління.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення АРМА.

До Ради увійшли дев'ять представників громадських організацій, яких визначили за результатами відкритого рейтингового інтернет-голосування.

Членами Ради стали Євген Лінник від ГО "Д7 Фаундейшн", Оксана Ігнатенко, Сергій Веренчук і Микола Малуха від ГО "Центр суспільного контролю", Тетяна Яцик, Альона Шокарєва та Олена Резнікова від ГО "Українське правниче товариство".

Також до складу увійшли Андрій Ткачук від ГО "Трансперенсі Інтернешнл Україна" та Тетяна Нестеренко від ГО "Фонд сприяння розвитку демократії "Відродження України"".

Рада громадського контролю є консультативно-дорадчим органом при АРМА та одним із передбачених законодавством механізмів громадського нагляду за роботою агентства.

Серед її повноважень – моніторинг виконання АРМА своїх функцій, розгляд щорічного звіту агентства та експертиза проєктів його нормативно-правових актів.

Окремо Рада контролюватиме законність і прозорість визначення управителів активами, їх реалізації та ефективність управління. Представники органу також братимуть участь у конкурсних і дисциплінарних комісіях АРМА.

Також зазначимо, що АРМА та UkraineInvest підписали меморандум про співпрацю, який має розширити залучення українського й міжнародного бізнесу до управління арештованими активами. Йдеться про підприємства, комерційну нерухомість, логістичні комплекси, корпоративні права та інше майно.