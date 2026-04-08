АРМА готує повторний аукціон із продажу земельних ділянок на Закарпатті

АРМА ініціює повторні торги земель у Закарпатській області

Агентство з розшуку та менеджменту активів ініціювало повторні електронні торги із продажу земельних ділянок у Закарпатській області після перевірки інформації від правоохоронних органів щодо можливих порушень під час попереднього аукціону.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на АРМА.

У лютому АРМА відмовилося від підписання протоколу про результати зазначених торгів. Рішення ухвалили на підставі інформації, отриманої від правоохоронних органів, зокрема Державного бюро розслідувань та Національного антикорупційного бюро України.

Після додаткового аналізу матеріалів, наданих правоохоронними органами та іншими державними структурами, агентство дійшло висновку про наявність ризиків участі у торгах осіб, чиї активи перебувають під арештом. У зв’язку з цим ухвалено рішення про організацію повторного аукціону.

Організатору торгів вже направлено повідомлення про неможливість відчуження земельних ділянок за результатами попереднього аукціону та необхідність проведення нової процедури продажу.

АРМА також звернулося до правоохоронних органів із проханням надати правову оцінку виявленим обставинам, зокрема щодо можливих ознак узгоджених дій між учасниками торгів і потенційного маніпулювання результатами.

Наразі результати аукціону є предметом судового розгляду. Позивач оскаржує дії агентства та просить визнати результати торгів і відшкодувати заявлені збитки. В АРМА заявляють про готовність відстоювати свою позицію в судовому порядку.

В агентстві наголошують, що реалізація арештованих активів має відбуватися виключно на засадах прозорості, конкуренції та максимального економічного ефекту для держави. Захист інтересів держави називають ключовим пріоритетом.

Також АРМА повідомило, що відповідні матеріали направлено до Кабінету міністрів України та профільного антикорупційного комітету. В агентстві підкреслюють, що продовжують інституційну реформу управління арештованими активами, спрямовану на підвищення прозорості процедур і посилення конкурентності торгів.

Нагадаємо, ще у 2024 році АРМА планувало виставити на торги 494 земельні ділянки і верхню та нижню станції гірськолижного витягу на Закарпатті загальною вартістю понад 1 мільярда гривень.

Автор:
Тетяна Гойденко