На Закарпатті виставлять на торги земельні ділянки вартістю більше 1 млрд грн

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) реалізовує 494 земельні ділянки і верхню та нижню станції гірськолижного витягу на Закарпатті загальною вартістю більше 1 мільярда гривень.

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

Зазначається, що земельні ділянки розташовані в Закарпатській області на території Воловецької ОТГ Мукачівського району, Корецьківської ОТГ та Пилипецької ОТГ Хустського району, с. Гукливий та смт. Воловець.

Загальна площа землі, яка виставляється АРМА до реалізації складає 460 га землі.

"Раніше працівники АРМА оглянули цей актив, та провели його незалежну оцінку, за результатами якої землю було оцінено на загальну вартість 1 067 616 700 гривень", - повідомила Дума.

За її словами, в подальшому актив буде розбито на лоти та опубліковано організатором торгів ТОВ "Полонекс" на електронному майданчику "Прозорро.Продажі". Отже всі бажаючі можуть взяти участь у конкурсі та позмагатися за можливість стати власником інвестиційно привабливої землі в Закарпатській області.

Як зауважила Дума, кошти від продажу підуть на спеціальний рахунок Збройних сил України для посилення обороноздатності нашої країни.

Раніше АРМА оголосило конкурс на пошук оцінювача та управителя для 53,1 га земельних ділянок у Києві, пов'язаних із колишніми депутатами Віктором Медведчуком і Тарасом Козаком.

Також АРМА оголосила конкурси на управителя та оцінювача дачі в Карпатах колишнього депутата Віктора Медведчука.