З колишньої резиденції Януковича "Межигір'я" зняли арешт

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) у четвер, 17 жовтня, зняв арешт з колишньої резиденції президента-втікача Віктора Януковича "Межигір'я", а також із земельної ділянки, на якій розташований комплекс.

Про це повідомляє Transparency International Ukraine.

Там зазначили, що клопотання про зняття арешту з майна президента-втікача подав представник Кабінету міністрів України.

"Захисники Януковича заперечували проти зняття арешту, оскільки вважають, що спочатку потрібно дочекатися кінцевого рішення по справі. Проте суддя виніс рішення про скасування арешту", - йдеться у повідомленні.

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) уточнює, що ВАКС скасував арешт лише на нерухоме майно. Це рішення не впливає на статус рухомого майна, яке залишається під управлінням державної установи, відповідно до підписаного з АРМА договору управління.

"Договір управління рухомим майном, переданим в АРМА для управління, залишається чинним", - підкреслила очільниця АРМА Олена Дума.

Вона додала, що Державна установа "Парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва "Межигір'я" продовжує управляти цим активом, забезпечуючи сталі надходження до державного бюджету.

Історія скандального “Межигір'я”

"Межигір'я" – це місцевість у Київській області, яка до 2007 року була державною резиденцією. Площа маєтку становить близько 140 га, а в 2017 році прокуратура оцінила все майно на цій території у 10 мільярдів гривень.

У період з 2007 по 2014 рік резиденцією володів Віктор Янукович, який проживав там спочатку як прем'єр-міністр, а потім як президент України. Надалі син Януковича Олександр через ТОВ “Танталіт” організував схему з набуття майна резиденції. Маєток шляхом маніпуляцій вивели з державної власності і через кілька рук передали у володіння ТОВ "Танталіт". Ця компанія нібито дозволяла політику безплатно користуватись своїм майном. Проте у 2022 році ВАКС вилучив майно компанії, якою, як виявилося, на 100% володів президент-утікач.

Після Революції Гідності маєтком опікувалися активісти Майдану, які охороняли його та проводили екскурсії. У 2019 році АРМА почала шукати кандидатів на управителя маєтком і обрала компанію "Скомпані". Однак ця компанія викликала певні питання: вона була створена лише у 2015 році, а її формальним власником був політолог, пов'язаний з політиком Євгеном Мураєвим, який зараз підозрюється у державній зраді.

У липні 2024 року Національне агентство з розшуку та менеджменту активів завершило передачу державному парку-пам'ятці "Межигір'я" рухомого майна, яке було арештовано у справах колишнього президента Віктора Януковича.

"Межигір’я" отримало статусу парка-пам'ятки

В липні 2023 року Верховна Рада вирішила створити у селі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області парк-пам’ятку садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Межигір’я".

Передбачено, що парк створюється загальною площею 138,5937 гектара за рахунок земельних ділянок державної власності, що надаються йому в постійне користування.

Зокрема, йдеться про шість ділянок, які належать державі в особі Кабінету міністрів, площею 1,76; 104,61; 21,88; 1,03; 3,9 та 3,7 га. Крім цього, у Дніпровського басейнового управління водних ресурсів буде вилучено дві малі ділянки площею 0,79 та 0,92 га.