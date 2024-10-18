С бывшей резиденции Януковича "Межигорье" сняли арест

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) в четверг, 17 октября, снял арест с бывшей резиденции президента-беглеца Виктора Януковича "Межигорье", а также с земельного участка, на котором расположен комплекс.

Об этом сообщает Transparency International Ukraine.

Там отметили, что ходатайство о снятии ареста с имущества президента-беглеца подал представитель Кабинета министров Украины.

"Защитники Януковича возражали против снятия ареста, поскольку считают, что сначала нужно дождаться окончательного решения по делу. Однако судья вынес решение об отмене ареста", – говорится в сообщении.

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) уточняет, что ВАКС отменил арест только на недвижимое имущество. Это решение не влияет на статус движимого имущества, остающегося под управлением государственного учреждения, в соответствии с подписанным с АРМА договором управления.

"Договор управления движимым имуществом, переданным в АРМА для управления, остается в силе", — подчеркнула глава АРМА Елена Дума.

Она добавила, что Государственное учреждение "Парк-памятник садово-паркового искусства "Межигорье" продолжает управлять этим активом, обеспечивая постоянные поступления в государственный бюджет.

История скандального "Межгорья"

"Межигорье" – это местность в Киевской области, которая до 2007 года являлась государственной резиденцией. Площадь поместья составляет около 140 га, а в 2017 году прокуратура оценила все имущество на этой территории в 10 миллиардов гривен.

В период с 2007 по 2014 год резиденцией владел Виктор Янукович, проживавший там сначала как премьер-министр, а затем как президент Украины. В дальнейшем сын Януковича Александр через ООО "Танталит" организовал схему приобретения имущества резиденции. Имение путем манипуляций вывели из государственной собственности и через несколько рук передали во владение ООО "Танталит". Эта компания якобы разрешала политику бесплатно пользоваться своим имуществом. Однако в 2022 году ВАКС изъял имущество компании, которой, как оказалось, на 100% владел беглый президент.

В июле 2024 года Национальное агентство по розыску и менеджменту активов завершило передачу государственному парку-памятнику "Межигорье" движимого имущества, которое было арестовано по делам бывшего президента Виктора Януковича.

"Межигорье" получило статус парка-достопримечательности

В июле 2023 года Верховная Рада решила создать в селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области парк-памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения "Межигорье".

Предусмотрено, что парк создается общей площадью 138,5937 га за счет земельных участков государственной собственности, предоставляемых ему в постоянное пользование.

В частности, речь идет о шести участках, принадлежащих государству в лице Кабинета министров, площадью 1,76; 104,61; 21,88; 1,03; 3,9 и 3,7 га. Кроме этого, у Днепровского бассейнового управления водных ресурсов будут изъяты два малых участка площадью 0,79 и 0,92 га.