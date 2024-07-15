АРМА передала в государственное управление арестованное имущество "Межигорье"

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов завершило передачу государственному парку-памятнику "Межигорье" движимого имущества, которое было арестовано по делам бывшего президента Виктора Януковича.

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Как сообщает пресс-служба ведомства, движимое имущество, о котором идет речь, было арестовано после Революции Достоинства. С 2014 года его сохранность обеспечивали активисты на добровольной основе.

В ходе работы специальной комиссии было осмотрено и проверено более 25 тысяч единиц движимого имущества, расположенного в 121 здании и сооружении. Самым большим по числу имущества объектом является музей «Хонка». Общая площадь музея составляет 3100 кв.м, он имеет 76 помещений и содержит более 3,6 тысячи единиц движимого имущества.

Кроме того, во время работы комиссии было обнаружено более 500 ценных движимых объектов, ранее не задокументированных. Среди них произведения искусства, иконы, витражи в церкви, барельефы, предметы интерьера, люстры, а также ценное оборудование для систем водоснабжения и отопления, конфискованное в пользу государства.

Также, согласно сообщению, после официального открытия все средства, полученные от деятельности государственного "Межигорья", будут направляться в государственный бюджет.

История сканального "Межгорья"

"Межигорье" – это местность в Киевской области, которая до 2007 года являлась государственной резиденцией. Площадь поместья составляет около 140 кв. км, а в 2017 году прокуратура оценила все имущество на этой территории в 10 млрд. грн.

В период с 2007 по 2014 год резиденцией владел Виктор Янукович, проживавший там сначала как премьер-министр, а затем как президент Украины. Имение путем манипуляций вывели из государственной собственности и через несколько рук передали во владение ООО "Танталит". Такая компания якобы разрешала политику бесплатно пользоваться своим имуществом. Однако в 2022 году ВАКС изъял имущество компании, которой, как оказалось, на 100% владел беглый президент.

После Революции Достоинства имение занимались активисты Майдана, которые охраняли его и проводили экскурсии. В 2019 году АРМА начала искать кандидатов на управляющего поместьем и избрала компанию "Скомпани". Однако эта компания вызвала определенные вопросы: она была создана только в 2015 году, а ее формальным владельцем был политолог, связанный с политиком Евгением Мураевым, который сейчас подозревается в государственной измене. Поэтому соглашение было отменено, и до сих пор местностью занимаются активисты.