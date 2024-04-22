"Межигорье" впервые будет приносить доход в государственный бюджет: парк откроют в мае

Парк-памятник "Межигорье" в селе Новые Петровцы Киевской области возобновит работу в мае. Все доходы впервые за десятилетие будут поступать в государственный бюджет.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Отмечается, что для того чтобы объект заработал, Кабинет Министров недавно одобрил решение о передаче в управление государственному учреждению "Парк-памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения "Межигорье" активов, на которые наложен арест в уголовном производстве.

Также сделан шаг по передаче в парк земельных участков по управлению Кабмина и движимому имуществу от Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами. Это картины, автомобили, мебель, техника, оборудование и т.д.

"Это наконец-то открыло возможности для 100% возвращения Межигорья в государственную собственность", - подчеркивают в ведомстве.

Там добавляют, что после официального открытия парка вся прибыль от работы Межигорья будет поступать в государственный бюджет.

"Благодаря решению правительства "Межигорье" приобретает статус не только уникального объекта, но и становится одним из инструментов поддержки экономики Украины и объектом с сотней новых рабочих мест. Местом, которое благодаря посетителям будет наполнять государственную казну и будет работать для победы Украины над врагом ", – заметил первый заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Александр Краснолуцкий.

Как сообщили в специальной администрации "Межигорье", в мае парк планирует открыть свои двери для посетителей. Дату официального открытия объявят в ближайшее время.

"Парк-памятник "Межигорье" строит свою работу фактически с нуля. От оформления земельных участков, определенных Законом Украины, учета растений, животных, техники в парке-памятнике, до разработки новых возможностей для массового отдыха на природе. В мае "Межигорье" откроет свой первый официальный туристический сезон для всех посетителей", – информируют в специальной администрации парка.

"Межигорье" получило статус парка-достопримечательности

Верховная Рада решила создать в селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области парк-памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения "Межигорье".

Предусмотрено, что парк создается общей площадью 138,5937 га за счет земельных участков государственной собственности, предоставляемых ему в постоянное пользование.

В частности, речь идет о шести участках, принадлежащих государству в лице Кабинета министров, площадью 1,76; 104,61; 21,88; 1,03; 3,9 и 3,7 га. Кроме этого, у Днепровского бассейнового управления водных ресурсов будут изъяты два малых участка площадью 0,79 и 0,92 га.