В парке "Межигорье" нашли масштабное производство фальсифицированных сладостей и бакалеи (ФОТО)

Бюро экономической безопасности разоблачило группу, которая организовала изготовление и распространение поддельной пищевой продукции под видом известных украинских и международных торговых марок в Киеве и области, в частности в парке "Межигорье" (село Новые Петровцы).

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Как говорится в сообщении ведомства, для массового производства и фасовки сладостей, кофе, бакалейных товаров (специй, кофейных и какао изделий, вермишели быстрого приготовления), вафель, жевательной резинки и другой фальсифицированной продукции использовалось специальное оборудование.

Сотрудники БЭБ провели обыски на складах в Киеве и области, в помещениях на территории "Межигорья" и обнаружили линии автоматической фасовки и маркировки, фасовочные емкости с логотипами известных торговых марок, большие объемы сырья, из которого производилась контрафактная продукция, и продукцию без документального подтверждения.

Изъяты пять автоматических линий, 20 станков для упаковки и нанесения логотипов, шесть линий для упаковки продукции. Вес изъятой контрафактной продукции, сырья для ее изготовления, упаковочных средств составляет ориентировочно 200 тонн. Кроме того, установлено, что подпольное производство в "Межигорье" использовало мощности, в том числе электроэнергию, самого парка.

Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ

Расследование ведется по части 3 статьи 229 Уголовного кодекса (незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара организованной группой)

Устанавливается полный круг причастных к незаконному производству и места продажи фальсификата. Подсчитываются ежемесячный оборот подпольного производства продукции и сумма нанесенного государству ущерба.

Напомним, что в июле Верховная Рада объявила "Межигорье" парком-памятником садово-паркового искусства общегосударственного значения. В 1935-2007 годах он был государственной резиденцией, после чего был выведен в частную собственность. В государственную собственность имение вернули в 2014 году, после побега из Украины Виктора Януковича, который проживал в нем в 2002-2014 годах, занимая должности премьер-министра и президента.