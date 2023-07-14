Рада одобрила предоставление "Межгорью" статуса парка-памятника

Верховная Рада решила создать в селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области парк-памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения "Межигорье". За принятие в целом соответствующего законопроекта №9354 проголосовал 241 депутат. Ни один не голосовал против и не воздержался.

Предусмотрено, что парк создается общей площадью 138,5937 га за счет земельных участков государственной собственности, предоставляемых ему в постоянное пользование.

В частности, речь идет о шести участках, принадлежащих государству в лице Кабинета министров, площадью 1,76; 104,61; 21,88; 1,03; 3,9 и 3,7 га. Кроме этого, у Днепровского бассейнового управления водных ресурсов будут изъяты два малых участка площадью 0,79 и 0,92 га.

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов должно создать специальную администрацию парка-памятника и утвердить положение о нем. Правительству поручено обеспечить принятие этих решений в течение месяца с момента вступления закона в силу, то есть со дня, следующего за днем его опубликования.

Напомним, что правительство Дениса Шмыгаля еще 9 января подало другой законопроект о создании парк-памятника "Межигорье" - под №8341. Однако 5 июня оно подало новый на замену ему, а старый попросило отозвать.

При этом еще 7 июля 2022 года правительство согласовало проект указа президента о создании государственного парка-памятника "Межигорье". Впрочем, на практике президент принимает решение только о создании в Украине объектов природно-заповедного фонда со статусом национального природного парка, и по "Межигорью" Зеленский решения так и не принял.