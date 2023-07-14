Рада схвалила надання "Межигір’ю" статусу парка-пам'ятки

Верховна Рада вирішила створити у селі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області парк-пам’ятку садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Межигір’я". За прийняття в цілому відповідного законопроєкт №9354 проголосував 241 депутат. Жоден не голосував проти та не утримався.

Передбачено, що парк створюється загальною площею 138,5937 гектара за рахунок земельних ділянок державної власності, що надаються йому в постійне користування.

Зокрема, йдеться про шість ділянок, які належать державі в особі Кабінету міністрів, площею 1,76; 104,61; 21,88; 1,03; 3,9 та 3,7 га. Крім цього, у Дніпровського басейнового управління водних ресурсів буде вилучено дві малі ділянки площею 0,79 та 0,92 га.

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів має утворити спеціальну адміністрацію парку-пам’ятки та затвердити положення про нього. Уряду доручено забезпечити ухвалення цих рішень протягом місяця з набрання чинності закону, тобто з дня, наступного за днем його опублікування.

Нагадаємо, що уряд Дениса Шмигаля ще 9 січня подав інший законопроект про створення парк-пам’ятку "Межигір’я" - під №8341. Однак 5 червня подав новий на заміну йому, а старий попросив відкликати.

При цьому ще 7 липня 2022 року уряд погодив проект указу президента про створення державного парку-пам’ятки "Межигір'я". Втім, на практиці президент приймає рішення лише щодо створення в Україні об'єктів природно-заповідного фонду зі статусом національного природного парку, і щодо "Межигір'я" Зеленський рішення так і не прийняв.