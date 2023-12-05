У парку "Межигір’я" знайшли масштабне виробництво фальсифікованих солодощів та бакалії (ФОТО)

Бюро економічної безпеки викрило групу, яка організувала виготовлення та розповсюдження підробленої харчової продукції під виглядом відомих українських та міжнародних торговельних марок у Києві та області, зокрема в парку-пам’ятці "Межигір’я" (село Нові Петрівці).

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Як ідеться в повідомленні відомства, для масового виробництва та фасування солодощів, кави, бакалійних товарів (спецій, кавових та какао виробів, вермішелі швидкого приготування), вафель, жувальної гумки та іншої фальсифікованої продукції використовувалося спеціальне обладнання.

Співробітники БЕБ провели обшуки на складах у Києві та області, у приміщеннях на території "Межигір’я" та виявили лінії автоматичного фасування та маркування, фасувальні ємності з логотипами відомих торговельних марок, великі об’єми сировини, з якої виготовлялась контрафактна продукція, та продукцію без документального підтвердження.

Вилучено п'ять автоматичних ліній, 20 станків для пакування та нанесення логотипів, шість ліній для пакування продукції. Вага вилученої контрафактної продукції, сировини для її виготовлення, пакувальних засобів тощо становить орієнтовно 200 тонн. Крім того, встановлено, що підпільне виробництво в "Межигір’ї" використовувало потужності, зокрема електроенергію, самого парку.

Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ

Розслідування ведеться за частиною 3 статті 229 Кримінального кодексу (незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару організованою групою)

Встановлюється повне коло причетних до незаконного виробництва та місця продажу фальсифікату. Підраховуються щомісячний оборот підпільного виробництва продукції та сума завданих державі збитків.

Нагадаємо, що в липні Верховна Рада оголосила "Межигір’я" парком-пам’яткою садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення. В 1935-2007 роках він був державною резиденцією, після чого був виведений в приватну власність. У державну власність маєток повернули в 2014 році, після втечі з України Віктора Януковича, що проживав у ньому в 2002-2014 роках, коли обіймав посади прем'єр-міністра та президента.