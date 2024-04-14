Кабмин передал в управление парка "Межигорье" движимое имущество, расположенное на его территории

Кабинет министров согласовал передачу в управление ГУ "Парк-памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения "Межигорье" арестованного имущества на территории парка.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, Кабинет министров Украины согласовал предложение Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, и Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов по передаче в управление государственному учреждению "Парк-памятник садово-паркового искусства" общегосударственного значения "Межгорье", активов, на которые был наложен арест в уголовном производстве.

Как уточнил Мельничук, речь идет о движимом имуществе, расположенном на территории парка, в частности, составляющем парк и используется в тепло-, электро-, водоснабжении и водоотведении парка.

"Межигорье" получило статус парка-достопримечательности

Верховная Рада решила создать в селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области парк-памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения "Межигорье".

Предполагается, что парк создается общей площадью 138,5937 гектара за счет земельных участков государственной собственности, предоставляемых ему в постоянное использование.

В частности, речь идет о шести участках, принадлежащих государству в лице Кабинета министров, площадью 1,76; 104,61; 21,88; 1,03; 3,9 и 3,7 га. Кроме этого, у Днепровского бассейнового управления водных ресурсов будут изъяты два малых участка площадью 0,79 и 0,92 га.