Кабмін передав в управління парку "Межигірʼя" рухоме майно, розташоване на його території

Кабінет міністрів погодив передачу в управління ДУ "Парк-памʼятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Межигірʼя" арештованого майна на території парку.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, Кабінет міністрів України погодив пропозицію Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, і Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів щодо передання в управління державній установі "Парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Межигір'я", активів, на які було накладено арешт у кримінальному провадженні.

Як уточнив Мельничук, ідеться про рухоме майно, що розташоване на території парку, зокрема таке, що є складовою парку та використовується в тепло-, електро-, водопостачанні та водовідведенні парку.

"Межигір’я" отримало статусу парка-пам'ятки

Верховна Рада вирішила створити у селі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області парк-пам’ятку садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Межигір’я".

Передбачено, що парк створюється загальною площею 138,5937 гектара за рахунок земельних ділянок державної власності, що надаються йому в постійне користування.

Зокрема, йдеться про шість ділянок, які належать державі в особі Кабінету міністрів, площею 1,76; 104,61; 21,88; 1,03; 3,9 та 3,7 га. Крім цього, у Дніпровського басейнового управління водних ресурсів буде вилучено дві малі ділянки площею 0,79 та 0,92 га.