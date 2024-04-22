"Межигір'я" вперше почне працювати на державний бюджет: парк відкриють у травні

Парк-пам’ятка "Межигір’я", що в селі Нові Петрівці Київської області, відновить роботу в травні. Усі прибутки вперше за десятиріччя будуть надходити до державного бюджету.

Про це повідомила пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

Зазначається, що для того, щоб об’єкт запрацював, Кабінет Міністрів нещодавно схвалив рішення щодо передачі в управління державній установі "Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Межигір’я" активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Також зроблено крок з передання до парку земельних ділянок з управління Кабміну та рухомого майна від Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами. Це картини, автомобілі, меблі, техніка, обладнання тощо.

"Це нарешті відкрило можливості для 100% повернення Межигір’я у державну власність", - наголошують у відомстві.

Там додають, що після офіційного відкриття парку увесь прибуток від роботи Межигір’я надходитиме до державного бюджету.

"Завдяки рішенню уряду "Межигір’я" набуває статусу не лише унікального обʼєкта, а й стає одним з інструментів підтримки економіки України та об’єктом із сотнею нових робочих місць. Місцем, яке завдяки відвідувачам наповнюватиме державну скарбницю та працюватиме задля перемоги України над ворогом", - зауважив перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів Олександр Краснолуцький.

Як повідомили у спеціальній адміністрації "Межигір’я", у травні парк планує відкрити свої двері для відвідувачів. Дату офіційного відкриття оголосять найближчим часом.

"Парк-пам’ятка "Межигір’я" будує свою роботу фактично з нуля. Від оформлення земельних ділянок, які визначені Законом України, обліку рослин, тварин, техніки в парку-пам’ятці, до розробки нових можливостей для масового відпочинку на природі. У травні "Межигір’я" відкриє свій перший офіційний туристичний сезон для усіх відвідувачів", – інформують у спеціальній адміністрації парку.

"Межигір’я" отримало статусу парка-пам'ятки

Верховна Рада вирішила створити у селі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області парк-пам’ятку садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Межигір’я".

Передбачено, що парк створюється загальною площею 138,5937 гектара за рахунок земельних ділянок державної власності, що надаються йому в постійне користування.

Зокрема, йдеться про шість ділянок, які належать державі в особі Кабінету міністрів, площею 1,76; 104,61; 21,88; 1,03; 3,9 та 3,7 га. Крім цього, у Дніпровського басейнового управління водних ресурсів буде вилучено дві малі ділянки площею 0,79 та 0,92 га.