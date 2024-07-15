АРМА передала в державне управління арештоване майно “Межигір’я”

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів завершило передачу державному парку-пам'ятці "Межигір'я" рухомого майна, яке було арештовано у справах колишнього президента Віктора Януковича.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронювати участь

Як повідомляє пресслужба відомства, рухоме майно, про яке йдеться, було арештоване після Революції Гідності. З 2014 року його збереження забезпечували активісти на добровільній основі.

Під час роботи спеціальної комісії було оглянуто та перевірено понад 25 тисяч одиниць рухомого майна,розташованого у 121 будівлі та споруді. Найбільшим за кількістю майна об'єктом є музей «Хонка». Загальна площа музею складає 3100 кв.м, він має 76 приміщень та містить понад 3,6 тисяч одиниць рухомого майна.

Крім того, під час роботи комісії було виявлено понад 500 цінних рухомих об'єктів, які раніше не були задокументовані. Серед них витвори мистецтва, ікони, вітражі у церкві, барельєфи, предмети інтер'єру, люстри, а також цінне обладнання для систем водопостачання та опалення, яке буде конфісковано на користь держави.

Також згідно з повідомленням, після офіційного відкриття всі кошти, отримані від діяльності державного “Межигір'я”, будуть спрямовуватися до державного бюджету.

Історія сканального “Межигір'я”

"Межигір'я" – це місцевість у Київській області, яка до 2007 року була державною резиденцією. Площа маєтку становить близько 140 кв. км, а в 2017 році прокуратура оцінила все майно на цій території у 10 млрд грн.

У період з 2007 по 2014 рік резиденцією володів Віктор Янукович, який проживав там спочатку як прем'єр-міністр, а потім як президент України. Маєток шляхом маніпуляцій вивели з державної власності і через кілька рук передали у володіння ТОВ "Танталіт". Така компанія нібито дозволяла політику безплатно користуватись своїм майном. Проте у 2022 році ВАКС вилучив майно компанії, якою, як виявилося, на 100% володів президент-утікач.

Після Революції Гідності маєтком опікувалися активісти Майдану, які охороняли його та проводили екскурсії. У 2019 році АРМА почала шукати кандидатів на управителя маєтком і обрала компанію "Скомпані". Однак ця компанія викликала певні питання: вона була створена лише у 2015 році, а її формальним власником був політолог, пов'язаний з політиком Євгеном Мураєвим, який зараз підозрюється у державній зраді. Тому угоду скасували, і дотепер місцевістю займаються активісти.