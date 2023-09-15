Янукович и Азаров предстанут перед судом за подписание "Харьковских соглашений"

Сотрудники ГБР передали в суд обвинительный акт в отношении бывших президента Виктора Януковича и премьер-министра Николая Азарова по обвинению в совершении госизмены и оказании помощи РФ в проведении подрывной деятельности против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечается, что по материалам ГБР дело по так называемым "Харьковским соглашениям" передано в суд

Как было установлено, бывший президент Украины в 2010 году получил указание от руководства РФ продлить срок пребывания Черноморского флота России на территории АР Крым и Севастополя. Согласно базовым Соглашениям 1997 года между Украиной и РФ этот срок истекал в 2017 году.

Ранее Украина подтвердила намерения не пролонгировать действие этих Соглашений и подготовила двусторонний Меморандум по выводу флота РФ. Российская сторона проигнорировала официальное обращение.

"Из-за энергетического шантажа россияне решили заставить тогдашнее украинское руководство продлить срок пребывания флота РФ в Крыму. Это в дальнейшем привело к аннексии полуострова", - подчеркивают в ГБР.

Там напоминают, что в апреле 2010 года в государственной резиденции РФ "Ново-Огарево" украинская делегация во главе с премьер-министром Украины получила окончательный текст проекта Соглашения о продлении срока пребывания ЧФ РФ в Украине.

Затем на закрытом заседании Кабинета Министров Украины Азаров и министр иностранных дел заверили присутствующих о необходимости и важности подписания этого Соглашения якобы в экономических интересах страны. Ведь получение скидки на стоимость российского газа носит вынужденный характер, учитывая состояние экономики государства.

"Кроме нарушения Конституции и ряда законов, Соглашение по сути предусматривало размещение новой военной базы на территории Украины и фактически вводило новые правила продления срока пребывания ЧФ РФ в нашей стране. Спеша угодить России, Янукович в считанные дни внес законопроект о ратификации Соглашения как безотлагательный для внеочередного рассмотрения Верховной Радой, и 27.04.2010 года решение было принято депутатами", - отмечают в ГБР.

В ведомстве констатируют, что в результате преступных действий тогдашнего руководства страны произошло наращивание личного состава и военной техники вооруженных сил РФ на территории АРК и Севастополя. Эти силы были использованы врагом для оккупации полуострова в 2014 году.

Также следствием задокументирован ущерб государства, нанесенный экскеровством страны из-за подписания Харьковских соглашений, более чем на триллион восемьдесят миллиардов гривен.

"Бывшие руководители государства обвиняются в совершении государственной измены и оказании помощи Российской Федерации в проведении взрывной деятельности против Украины (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 УК Украины)", - сообщают в ГБР.

Напомним, в конце декабря 2022 года Государственное бюро расследований завершило расследование в отношении Януковича и экс-премьер-министра Украины Николая Азарова по делу о подготовке "Харьковских соглашений".

Отметим, что против Януковича в Украине еще в январе 2019 года был вынесен обвинительный приговор по делу о государственной измене и поддержке России в ведении агрессивной войны: экспрезиденту дали 13 лет тюрьмы. В октябре 2020 года это решение подтвердил Киевский апелляционный суд, а в декабре 2021 года – Верховный суд .

Кроме того, Янукович заочно арестован Украиной по делу о завладении государственной резиденцией "Межигорье" в 2007 году, по делу об убийствах людей на Майдане в 2014 году и в вышеупомянутом деле о дезертирстве. В июне 2022 года также было завершено расследование дела против экс-президента по захвату им государственной власти: в нем к Януковичу применена аналогичная мера пресечения.