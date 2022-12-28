Суд заочно арестовал экс-министра обороны за согласование "Харьковских соглашений" в пользу РФ

Киевский апелляционный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему министру обороны Украины Михаилу Ежелю в уголовном производстве по согласованию "Харьковских соглашений".

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Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, в апреле 2010 года фигурант вступил в сговор с тогдашними главами Минюста, МИД, а также с президентом и премьер-министром. Чиновники без фактического рассмотрения проекта согласовали соглашение между Украиной и Российской Федерацией о пребывании Черноморского флота РФ на территории Украины. Таким образом, фигуранты нарушили Закон Украины "О международных договорах Украины" и Конституцию.

"В результате таких действий были искусственно созданы предпосылки для увеличения численности войск ЧФ Российской Федерации на территории Украины, их переоснащения и модернизации и в дальнейшем - вторжения ВС РФ и оккупации ими АР Крым и Севастополя", - подчеркнули в прокуратуре.

Известно, что Ежель скрывается от органов досудебного расследования за пределами территории Украины и объявлен в розыск. Специальное досудебное расследование по уголовному производству осуществляется следователями Государственного бюро расследований.

Харьковские соглашения – договор, заключенный между Украиной и Россией о продлении пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины с 2017 до 2042 года. Соглашение способствовало наращиванию военной техники и личного состава ВС РФ, что в дальнейшем способствовало аннексии Крыма.

Напомним, ГБР сообщило о подозрении в государственной измене Ежелю в августе 2022 года.

Ранее суд разрешил арестовать бывшего министра иностранных дел Константина Грищенко и министра юстиции Украины Александра Лавриновича, подозреваемых в госизмене в рамках дела о "Харьковских соглашениях".