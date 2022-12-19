Государственная измена. В ДБР завершили расследование по Януковичу и Азарову по "Харьковским соглашениям"

Государственное бюро расследований (ГБР) завершило специальное расследование в отношении бывшего президента Виктора Януковича и экс-премьера Николая Азарова по делу о подготовке "Харьковских соглашений", что способствовало агрессии РФ, сообщает ГБР.

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"Работники ГБР в тесном взаимодействии с Офисом генпрокурора завершили специальное досудебное расследование по подозрению бывших президента и премьер-министра Украины в совершении государственной измены по предварительному сговору группой лиц. Они подготовили и имплементировали так называемые Харьковские соглашения", – говорится в сообщении.

В ГБР установили, что некоторые бывшие чиновники способствовали военным планам государства-агрессора.

"Они "опекали" увеличение количества личного состава и военной техники оккупантов. Сначала их "помощь" была использована для аннексии в 2014 году АР Крым и города Севастополя, а в дальнейшем – для полномасштабной агрессии РФ против Украины в феврале 2022 года", – отмечено в сообщении.

В ГБР отмечают, что экс-президент обеспечил легализацию соответствующего предательского соглашения по украинскому законодательству, по его указанию был подготовлен проект межгосударственного соглашения, согласованный центральными органами исполнительной власти и одобренный на заседании Кабмина.

В дальнейшем так называемые Харьковские соглашения ратифицировала Верховная Рада, и они были имплементированы.

"Подписанные вопреки национальным интересам документы о продлении сроков пребывания ЧФ РФ в Украине еще на 25 лет, наращивание личного состава вооруженных сил и военной техники врага в Крыму создали угрозы суверенитету и территориальной целостности нашего государства", – говорят в ГБР.

Согласно базовым соглашениям 1997 года, россияне должны были уменьшать свой контингент на полуострове. "Харьковские соглашения" позволили агрессорам иметь достаточно ресурсов для оккупации полуострова в 2014 году и для полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

В ГБР напоминают, что за совершение при описанных обстоятельствах государственной измены также сообщено о подозрении и объявлено в розыск бывших министров обороны, юстиции и иностранных дел Украины, а следователь судья по ним аналогично избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

"В настоящее время продолжается экстрадиционная процедура в отношении бывших министров юстиции и иностранных дел, один из них по имеющимся данным скрывается на Кипре, а местонахождение другого проверяется", – отмечается в сообщении.

Правда, бывший министр обороны Украины, подозреваемый в осуществлении государственной измены, скрывается на территории Беларуси, что делает невозможным его экстрадицию. Более того, военное министерство Беларуси принимает меры по оформлению ему военной пенсии.

Напомним, что недавно коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила административный иск Министерства юстиции Украины, поданный в отношении Виктора Януковича и приближенных к нему лиц, решив взыскать в доход государства движимое, недвижимое имущество и средства.