Державна зрада. В ДБР завершили розслідування по Януковичу і Азарову щодо "Харківських угод"

Державне бюро розслідувань (ДБР) завершило спеціальне розслідування щодо колишнього президента Віктора Януковича та експрем'єра Миколи Азарова у справі про підготовку "Харківських угод", що сприяло агресії РФ, повідомляє ДБР.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Працівники ДБР у тісній взаємодії із Офісом генпрокурора завершили спеціальне досудове розслідування за підозрою колишніх президента та прем’єр-міністра України у вчиненні державної зради за попередньою змовою групою осіб. Вони підготували та імплементували так звані Харківські угоди", – йдеться у повідомленні.

В ДБР встановили, що деякі колишні високопосадовці сприяли військовим планам держави-агресора.

"Вони "опікувались" збільшенням кількості особового складу та військової техніки окупантів. Спочатку їх "допомога" була використана для анексії у 2014 році АР Крим та міста Севастополя, а надалі – для повномасштабної агресії РФ проти України у лютому 2022 року", – зазначено в повідомленні.

У ДБР наголошують, що експрезидент забезпечив легалізацію відповідної зрадницької угоди за українським законодавством, за його вказівкою було підготовлено проєкт міждержавної угоди, погоджений центральними органами виконавчої влади та схвалений на засіданні Кабміну.

Надалі так звані Харківські угоди ратифікувала Верховна Рада, і їх було імплементовано.

"Підписані всупереч національним інтересам документи про продовження термінів перебування ЧФ РФ в Україні ще на 25 років, нарощування особового складу збройних сил та військової техніки ворога в Криму створили загрози суверенітету та територіальній цілісності нашої держави", – кажуть в ДБР.

Згідно з базовими угодами 1997 року, росіяни мали зменшувати свій контингент на півострові. "Харківські угоди" дозволили агресорам мати достатньо ресурсів для окупації півострова у 2014 році та для повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року.

У ДБР нагадують, що за вчинення за описаних обставин державної зради також повідомлено про підозру та оголошено у розшук колишніх міністрів оборони, юстиції та закордонних справ України, а слідчий суддя щодо них аналогічно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

"На даний час триває екстрадиційна процедура відносно колишніх міністрів юстиції та закордонних справ, один з них за наявними даними переховується на Кіпрі, а місцезнаходження іншого перевіряється", – наголошується в повідомленні.

Правда, колишній міністр оборони України, підозрюваний у здійсненні державної зради, переховується на території Білорусі, що наразі унеможливлює його екстрадицію. Ба більше, військове міністерство Білорусі вживає заходів щодо оформлення йому військової пенсії.

Нагадаємо, нещодавно колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила адміністративний позов Міністерства юстиції України, поданий стосовно Віктора Януковича та наближених до нього осіб, вирішивши стягнути у дохід держави рухоме, нерухоме майно та кошти.