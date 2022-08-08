Харьковские соглашения: эксминистр обороны Украины получил подозрение в госизмене

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в государственной измене бывшему главе Минобороны Украины Михаилу Ежелю, который согласовав подписание Харьковских соглашений помог России оккупировать АР Крым. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

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"Адмирал, который в свое время был Главнокомандующим Военно-Морскими Силами Украины и понимал все риски продления пребывания российского флота на территории Украины, согласовал весь пакет документов, необходимых для имплементации соглашения между Украиной и России по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины от 21 апреля 2010 года, т.н. Харьковских соглашений", — объясняется суть госизмены, которую совершил Ежель.

В 2010 году Миноброны согласовало Харьковские соглашения без анализа и обсуждений с членами Кабмина. Не проводили и экспертизу относительно соответствия проекту соглашения Конституции и законам Украины, которое является обязательным.

Ежеля подозревают в совершении государственной измены по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 УК Украины). Уголовное производство осуществляется при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора.

Ранее подозрение за совершение государственной измены уже объявили Виктору Януковичу, Николаю Азарову и бывшим министрам юстиции и иностранных дел, объявленных в розыск. ГБР продолжает проверять роль других должностных лиц в содействии РФ в посягательстве таким образом на суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность, обороноспособность, государственную и экономическую безопасность Украины.

Харьковские соглашения – договор, заключенный между Украиной и Россией о продлении пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины с 2017 до 2042 года. Соглашение способствовало наращиванию военной техники и личного состава ВС РФ, что в дальнейшем способствовало аннексии Крыма.

Ранее ГБР сообщило, что завершило расследование в отношении бывшего президента Виктора Януковича и бывшего замминистра юстиции Владимира Богатыря по обстоятельствам захвата экспрезидентом государственной власти и пособничества в этом.