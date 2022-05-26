Бывший регионал Климов хотел стать гауляйтером Одессы в случае свержения украинской власти войсками РФ, — Сергей Иванов

Соратник Януковича Леонид Климов хотел стать гауляйтером Одесчины в случае успеха российской “операции” по свержению власти в Украине. Накануне вторжения регионал бежал в Австрию, где “ждал подходящего момента”. Об этом сообщил журналист, ведущий проекта ISLND TV Сергей Иванов в Facebook.

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Сергей Иванов написал, что Леонид Климов входил в "сеть" потенциальных гауляйтеров, которую Россия создавала задолго до полномасштабного вторжения.

"Мы видим таких персонажей в Херсоне, Мелитополе, Купянске и других местах. Преимущественно это представители ОПЗЖ и других пророссийских партий. Часть из них уже выполняет свою предательскую миссию, часть — ждет россиян. Поэтому важно уже сейчас говорить о “законсервированных коллаборантах”, — написал журналист.

Он призвал главу Одесской ОВА Максима Марченко обратить на Климова внимание.

По данным Сергея Иванова, перед вторжением Климов бежал в Австрию, где "выжидал подходящий момент вернуться в Одессу". По его расчетам, россияне должны были вернуть Януковича на Банковую, а тот, в свою очередь, отблагодарил бы Климова за верность, поставив руководить Одессой.

Спустя какое-то время после провала российского наступления Климов вернулся в город, где начал "активно коммуницировать с политиками и бизнесменами, прощупывая почву и создавая круг сторонников России".

"Уверен, наши спецслужбы уже занимаются деятельностью этого коллаборанта. От себя лично позволю дать совет представителям одесского истеблишмента не вступать с этой консервой ни в какие отношения, чтобы не иметь потом проблем", — написал Сергей Иванов.

По данным портала Chesno, Леонид Климов избирался от Партии регионов в Верховную раду 5,6 и 7 созывов. В 8 созыве был мажоритарщиком. Фигурант антикоррупционных расследований о политической коррупции, злоупотреблений и мошеннических схем.

С 2010 по 2014 годы был внештатным советником Януковича. Голосовал за Харьковские соглашения и диктаторские законы 16 января. После Революции достоинства Климов стал терять влияние и активы. В 2021 году Одесский апелляционный суд постановил взыскать с него 309 млн грн в пользу НБУ в счет погашения долга по кредиту, а после отказа платить — арестовал принадлежащий ему спортивно-оздоровительный комплекс "Люстдорф".