Колишній регіонал Клімов хотів стати гауляйтером Одеси у разі повалення української влади військами РФ, - Сергій Іванов

Соратник Януковича Леонід Клімов хотів стати гауляйтером Одещини у разі успіху російської “операції” щодо повалення влади в Україні. Напередодні вторгнення регіонал утік до Австрії, де “чекав відповідного моменту”. Про це повідомив журналіст, ведучий проекту ISLND TV Сергій Іванов у Facebook.

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Сергій Іванов написав, що Леонід Клімов входив до "мережі" потенційних гауляйтерів, яку Росія створювала задовго до повномасштабного вторгнення.

"Ми бачимо таких персонажів у Херсоні, Мелітополі, Куп'янську та інших місцях. Переважно це представники ОПЗЖ та інших проросійських партій. Частина з них уже виконує свою зрадницьку місію, частина - чекає на росіян. Тому важливо вже зараз говорити про "законсервованих колаборантів", - написав журналіст.

Він закликав голову Одеської ОВА Максима Марченка звернути на Клімова увагу.

За даними Сергія Іванова, перед вторгненням Клімов утік до Австрії, де "вичікував слушний момент повернутися до Одеси". За його розрахунками, росіяни мали повернути Януковича на Банкову, а той, у свою чергу, віддячив би Клімову за вірність, поставивши керувати Одесою.

Через деякий час після провалу російського наступу Климов повернувся до міста, де почав "активно комунікувати з політиками та бізнесменами, промацуючи ґрунт та створюючи коло прихильників Росії".

"Упевнений, наші спецслужби вже займаються діяльністю цього колаборанта. Від себе особисто дозволю дати пораду представникам одеського істеблішменту не вступати з цією консервою в жодні стосунки, щоб не мати потім проблем", - написав Сергій Іванов.

За даними порталу Chesno, Леонід Клімов обирався від Партії регіонів до Верховної Ради 5,6 та 7 скликань. У 8-му скликанні був мажоритарником. Фігурант антикорупційних розслідувань щодо політичної корупції, зловживань та шахрайських схем.

З 2010 до 2014 року був позаштатним радником Януковича. Голосував за Харківські угоди та диктаторські закони 16 січня. Після Революції гідності Климов почав втрачати вплив та активи. У 2021 році Одеський апеляційний суд ухвалив стягнути з нього 309 млн грн на користь НБУ в рахунок погашення боргу за кредитом, а після відмови платити — заарештував спортивно-оздоровчий комплекс "Люстдорф", що належить йому.