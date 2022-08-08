Харківські угоди: ексміністр оборони України отримав підозру в держзраді

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру у державній зраді колишньому очільнику Міноборони України Михайлу Єжелю, який погодивши підписання Харківських угод допоміг Росії окупувати АР Крим. Про це повідомила пресслужба ДБР.

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"Адмірал, який свого часу був Головнокомандувачем Військово-Морських Сил України й розумів всі ризики продовження перебування російського флоту на території України, погодив весь пакет документів, необхідних для імплементації угоди між Україною та РФ з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України від 21 квітня 2010 року, т.з. Харківських угод", — пояснюється суть держзради, яку вчинив Єжель.

У 2010 році Міноброни погодило Харківські угоди без аналізу та обговорень з членами Кабміну. Не проводили і експертизи щодо відповідності проєкту Угоди Конституції та законам України, яка є обов'язковою.

Єжеля підозрюють у вчиненні державної зради за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 КК України). Кримінальне провадження здійснюється за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

Раніше підозру за вчинення державної зради вже повідомлено Віктору Януковичу, Миколі Азарову та колишнім міністрам юстиції та закордонних справ, які оголошені в розшук. ДБР продовжує перевіряти роль інших службових осіб у сприянні РФ в посяганні в такий спосіб на суверенітет, територіальну цілісність та недоторканність, обороноздатність, державну й економічну безпеку України.

Харківські угоди — договір, укладений між Україною і Росією про продовження перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України з 2017 до 2042 року. Угода сприяла нарощуванню військової техніки та особового складу ЗС РФ, що в подальшому сприяло анексії Криму.

Раніше ДБР повідомило, що завершило розслідування стосовно колишнього президента Віктора Януковича та колишнього заступника міністра юстиції Володимира Богатиря за обставинами захоплення експрезидентом державної влади та пособництва у цьому.