ДБР завершило розслідування проти Януковича щодо захоплення влади у 2010 році

Державне бюро розслідувань завершило розслідування стосовно колишнього президента Віктора Януковича та колишнього заступника міністра юстиції Володимира Богатиря за обставинами захоплення експрезидентом державної влади та пособництва у цьому.

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Як зазначають у відомстві, їм інкримінують частину 1 статті 109 Кримінального кодексу (ексміністру - з застосуванням частини 5 статті 27 КК про посібництво у злочині).

Слідство встановило, що у вересні-жовтні 2010 року Янукович за пособництва Богатиря та інших осіб захопив державну владу шляхом повернення в неконституційний спосіб дії Конституції від 28 червня 1996 року, що призвело до незаконного збільшення обсягу його владних повноважень, які відносились до компетенції законодавчої і виконавчої влади.

Оскільки колишні високопосадовці тривалий час переховуються від органів слідства та суду, розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось ДБР заочно.

Наразі стороні захисту надано доступ до матеріалів розслідування, після ознайомлення з якими обвинувальний акт буде скеровано до суду - спершу для вирішення питання про можливість розгляду справи за відсутності обвинувачених.

Зазначимо, що проти Януковича в Україні після його втечі в лютому 2014 року до Росії було відкрито цілу низку кримінальних справ за різними епізодами. Зокрема, обвинувальним вироком у січні 2019 року завершилася справа про державну зраду та підтримку Росії у веденні агресивної війни: експрезиденту дали 13 років в'язниці. В жовтні 2020 року рішення підтвердив Київський апеляційний суд, а у грудні 2021 року - Верховний суд.

Також він заочно заарештований Україною у справі про заволодіння державною резиденцією "Межигір'я" під Києвом у 2007 році, а з лютого 2022 року підозрюється також і у підбурюванні військовослужбовців Управління державної охорони до дезертирства.

На початку червня Печерський районний суд Києва дозволив заочно розслідувати ще одну справу проти Януковича - через підписання ним в 2010 році угоди між Україною та РФ, якою на 25 років було продовжено термін перебування Чорноморського флоту РФ в Криму. Цю дію українські правоохоронці трактують як державну зраду.