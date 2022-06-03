Суд дозволив спеціальне розслідування щодо Януковича у справі "Харківських угод"

Суд дозволив спеціальне досудове розслідування щодо екс-президента втікача Віктора Януковича у справі про підписання "Харківських угод" на користь країни-агресора Росії.

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Про це повідомила прес-служба Офісу генерального прокурора.

"Печерський районний суд Києва дав дозвіл на провадження спеціального досудового розслідування щодо колишнього президента у кримінальному провадженні за обставинами скоєння ним державної зради (ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України)", - йдеться у повідомленні.

Таке рішення суду дає право стороні звинувачення на проведення досудового розслідування щодо підозрюваного за його відсутності (in absentia).

Встановлено, що Янукович, порушуючи вимоги Конституції, 21 квітня 2010 року в Харкові підписав від імені України Угоду між Україною та Російською Федерацією, якою продовжив на 25 років термін перебування Чорноморського флоту РФ на території Криму.

В результаті були штучно створені передумови для збільшення чисельності військ країни-агресора на території України, їхнього переоснащення та модернізації і надалі – вторгнення збройних сил РФ та окупації ними Криму.

В Офісі генпрокурора нагадали, що наразі щодо екс-президента у порядку процедури in absentia вже здійснюється досудове розслідування за кримінальним провадженням за фактом захоплення колишнім президентом державної влади у вересні-жовтні 2010 року внаслідок повернення неконституційним способом дії Конституції України від 28 .

Нагадаємо, раніше Печерський районний суд Києва дав дозвіл на проведення спеціального розслідування щодо колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова за підписання "Харківських угод".