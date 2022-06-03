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Суд дозволив спеціальне розслідування щодо Януковича у справі "Харківських угод"
Суд дозволив спеціальне досудове розслідування щодо екс-президента втікача Віктора Януковича у справі про підписання "Харківських угод" на користь країни-агресора Росії.
Про це повідомила прес-служба Офісу генерального прокурора.
"Печерський районний суд Києва дав дозвіл на провадження спеціального досудового розслідування щодо колишнього президента у кримінальному провадженні за обставинами скоєння ним державної зради (ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України)", - йдеться у повідомленні.
Таке рішення суду дає право стороні звинувачення на проведення досудового розслідування щодо підозрюваного за його відсутності (in absentia).Підписуйтеся на наш YouTube канал
Встановлено, що Янукович, порушуючи вимоги Конституції, 21 квітня 2010 року в Харкові підписав від імені України Угоду між Україною та Російською Федерацією, якою продовжив на 25 років термін перебування Чорноморського флоту РФ на території Криму.
В результаті були штучно створені передумови для збільшення чисельності військ країни-агресора на території України, їхнього переоснащення та модернізації і надалі – вторгнення збройних сил РФ та окупації ними Криму.
В Офісі генпрокурора нагадали, що наразі щодо екс-президента у порядку процедури in absentia вже здійснюється досудове розслідування за кримінальним провадженням за фактом захоплення колишнім президентом державної влади у вересні-жовтні 2010 року внаслідок повернення неконституційним способом дії Конституції України від 28 .
Нагадаємо, раніше Печерський районний суд Києва дав дозвіл на проведення спеціального розслідування щодо колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова за підписання "Харківських угод".