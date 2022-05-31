Суд одобрил спецрасследование в отношении Азарова за заключерие "Харьковских соглашений"

Печерский районный суд Киева дал разрешение на проведение специального расследования относительно бывшего премьер-министра Николая Азарова в уголовном деле по обстоятельствам совершения им государственной измены. Об этом сообщает офис Генерального прокурора.

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"По данным следствия, экспредседатель Правительства, действуя совместно и по предварительному сговору с бывшим Президентом Украины, в нарушение Конституции Украины и Закона Украины "О международных договорах Украины", подписал распоряжение об одобрении так называемых "Харьковских соглашений" в пользу Российской Федерации, которыми было продлено на 25 лет срок пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины", — говорится в сообщении.

Сообщается, что в результате таких действий были созданы предпосылки для увеличения численности войск Российской Федерации на территории Украины, их переоснащения и модернизации и в дальнейшем – вторжение вооруженных сил Российской Федерации и оккупации ими Автономной республики Крым и Севастополя.

Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется следователями Государственного бюро расследований.

Напомним, 20 октября 2021 года Печерский районный суд Киева заочно арестовал Азарова, который еще после смены власти в стране в феврале 2014 года уехал в Россию и проживает там до сих пор.