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Суд одобрил спецрасследование в отношении Азарова за заключерие "Харьковских соглашений"
Печерский районный суд Киева дал разрешение на проведение специального расследования относительно бывшего премьер-министра Николая Азарова в уголовном деле по обстоятельствам совершения им государственной измены. Об этом сообщает офис Генерального прокурора.
"По данным следствия, экспредседатель Правительства, действуя совместно и по предварительному сговору с бывшим Президентом Украины, в нарушение Конституции Украины и Закона Украины "О международных договорах Украины", подписал распоряжение об одобрении так называемых "Харьковских соглашений" в пользу Российской Федерации, которыми было продлено на 25 лет срок пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины", — говорится в сообщении.
Сообщается, что в результате таких действий были созданы предпосылки для увеличения численности войск Российской Федерации на территории Украины, их переоснащения и модернизации и в дальнейшем – вторжение вооруженных сил Российской Федерации и оккупации ими Автономной республики Крым и Севастополя.
Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется следователями Государственного бюро расследований.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, 20 октября 2021 года Печерский районный суд Киева заочно арестовал Азарова, который еще после смены власти в стране в феврале 2014 года уехал в Россию и проживает там до сих пор.