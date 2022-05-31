Суд схвалив спецрозслідування щодо Азарова за укладання "Харківських угод"

Печерський районний суд Києва дав дозвіл на проведення спеціального розслідування щодо колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова у кримінальній справі щодо обставин скоєння ним державної зради. Про це повідомляє офіс Генерального прокурора.

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"За даними слідства, ексголова Уряду, діючи спільно та за попередньою змовою з колишнім Президентом України, порушуючи Конституцію України та Закон України "Про міжнародні договори України", підписав розпорядження про схвалення так званих "Харківських угод" на користь Російської Федерації, якими було продовжено на 25 років термін перебування Чорноморського флоту РФ на території України", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що внаслідок таких дій були створені передумови для збільшення чисельності військ Російської Федерації на території України, їхнього переоснащення та модернізації і надалі – вторгнення збройних сил Російської Федерації та окупації ними Автономної республіки Крим та Севастополя.

Досудове розслідування з кримінального провадження здійснюється слідчими Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо, 20 жовтня 2021 року Печерський районний суд Києва заочно заарештував Азарова, який ще після зміни влади в країні у лютому 2014 року виїхав до Росії та проживає там досі.