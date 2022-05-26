Росія планувала повернення Януковича через рішення КСУ на чолі з Тупицьким - Данілов

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявляє, що Росія мала план з повернення Віктора Януковича на посаду президента через рішення Конституційного суду України на чолі з Олександром Тупицьким. Про це він сказав в інтерв'ю "24 каналу".

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"У РФ був такий собі проєкт повернення Януковича через юридичну процедуру. Через наші суди, через наш ОАСК, який отримав у грудні місяці минулого року заяву, нібито від пана Януковича, який не має до нашої країни, крайні 8 років, взагалі ніякого відношення. Але наші суди дивні: вони приймають цю заяву. Більше того, у січні місяці цього року вже призначають до розгляду. Наступний крок – рішення КСУ на чолі з Тупицьким, якого вони дуже швидко туди завели силоміць, або без сили. І було б легалізовано пана Януковича", - сказав Данілов.

На думку секретаря РНБО, судді згаданого Окружного адміністративного суду Києва мають бути притягнуті до відповідальності за прийняття до розгляду позову Януковича, а люди, які не бачать у цьому частини плану РФ, просто "заплющують очі".

"Це доведений факт. Це не розуміють тільки ті люди, які заплющують очі і не мають бажання з цим зараз розбиратися. Ці судді сьогодні мають давати покази щонайменше в Службі безпеки України, [яка має] з'ясовувати, на підставі чого вони приймали [заяви] від громадянина, який не має ніякого відношення до нашої держави", - підкреслив він.

При цьому Данілов додав, що через зайнятість держави війною "до деяких ще гауляйтерів не доходять руки", а тим часом люди, яких він має на увазі, змінили свою тактикую.

"Я можу сказати, що в них на сьогоднішній день помінялася тактика, вони зараз отримали завдання - оці гауляйтери від Януковича і від РФ - вони зараз перефарбовуються в націонал-патріотів, їх дуже багато зараз з'являються у ЗМІ, вони починають зараз волати таке, що навіть в кінці лютого та в березні ви від них чути не могли - які вони зараз патріоти та як ганьблять РФ", - заявив секретар РНБО.

За його словами, таких людей з кожним днем стає все більше й більше, і до цього явища треба ставитися дуже обережно, тому що "стратегічне завдання Путіна по знищенню нашої держави, знищенню нас як нації ніхто скасовував, воно лишається у цих мерзотників" у Росії.

"Там ланцюг доволі такий цікавий. Те, що пан Янукович був на своєму власному літаку в Білорусі і вже чекав відмашки на захід, нам це достеменно відомо, це підтверджує наша розвідка. І це був тільки один ланцюг - заготовлених гауляйтерів було дуже багато, їх виховували з часів, скажімо так, 2004 року, коли вони додумалися поміняти нашу Конституцію", - додав Данілов.

На думку секретаря РНБО, тодішня конституційна реформа була великою помилкою, на яку погодився президент Віктор Ющенко, і її наслідки відчуваються й тепер.

"Цей процес запропонували іноземці спільно з РФ... Звідти почалося дуже багато процесів, наслідки яких ми на сьогоднішній день маємо, коли іноземні країни починають втручатися в наші внутрішні справи, починають розповідати, що нам треба робити. Така ситуація була з німцями, французами, які модулювали ситуацію по "Мінську", до цього французи модулювати ситуацію в Грузії [в 2008 році]", - нагадав він.

За спостереженнями Данілова, сьогодні також "починає підійматися нова хвиля" спонукання України до складення зброї та проведення мирних переговорів з Росією.

"Чому [так відбувається]? Тому що коли колективний Захід віддав нашу ядерну зброю безкоштовно Російській Федерації, було би справедливо принаймні, щоб ця зброя не атакувала нашу країну. На сьогоднішній день вони цю зброю мають знищити, якщо в світі має бути справедливість. Якщо цього не буде, якщо вони не знищать ядерну зброю, принаймні ту, яку ми передали, тоді про яку справедливість ми можемо з вами говорити?" - задався питанням співрозмовник телеканалу.

Нагадаємо, що 22 лютого 2014 року Верховна Рада оголосила, що Янукович неконституційним способом самоусунувся від здійснення конституційних повноважень і є таким, що не виконує своїх повноважень.

Більше того, 4 лютого 2015 року Рада позбавила Януковича звання президента України, який за замовчування закріплюється за всіма главами української держави довічно.

Конституційність другого рішення розглядалася у Конституційному суді з ініціативи колишнього президента Петра Порошенка, проте 10 грудня 2019 року він вирішив закрити справу, вказавши, що цей акт був вираженням політичної волі парламенту за виняткової для держави ситуації, а КС має вирішувати питання, які мають саме юридичний характер.

У грудні 2021 року Янукович, що живе у РФ, оскаржив у ОАСК своє відсторонення, а в січні 2022 року подав позов до ОАСК з вимогою визнати відсутність у Ради повноважень позбавляти звання президента України в інший спосіб, окрім як шляхом імпічменту. Перше питання ОАСК мав розглянути 16 лютого, але скасував засідання.