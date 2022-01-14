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Политика
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Янукович подал еще один иск в ОАСК против Верховной Рады

Виктор Янукович. Фото: Depositphotos
Суд может принять решение по новому иску в любой момент. Фото: Depositphotos

Беглый президент Виктор Янукович подал второй иск в Окружной административный суд Киева. В этот раз он требует признать отсутствие у Верховной Рады полномочий лишать звания президента Украины иным способом, кроме как путем импичмента.

Об этом сообщила представитель парламента в Конституционном суде Ольга Совгиря.

ОАСК уже открыл производство по этому делу. Назначено дело к рассмотрению в порядке упрощенного производства, то есть без вызова сторон и проведения судебного заседания.

"Решение суда по этому иску может быть принято практически в любой момент", — отметила Совгиря.

Суть претензии Януковича в том, что ВРУ в феврале 2015 года лишила его звания президента Украины путем принятия Закона Украины от 04.02.2015 № 144-VIII.

Сначала конституционность этого закона обжаловалась в Конституционном суде. При этом в 2019 году КСУ закрыл производство по этом делу.

Тогда в КСУ отметили, что этот спор не правовой, носит политический характер, поэтому суд не может принимать решения по этому вопросу. 

Предыдущий иск Янукович подал в декабре 2021 года. Суть этого иска в том, что парламент 22 февраля 2014 года принял постановление об отстранении Януковича от должности президента.

Он в свою очередь не согласен с этим, поэтому оспаривает в суде признание факта его самоустранения от осуществления конституционных полномочий президента Украины.

Напомним, ранее ГБР сообщило Януковичу о подозрении как руководителю организованной преступной группы. Кроме этого, против Януковича в Украине уже имеется обвинительный приговор — в январе 2019 года его признали виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны, присудив 13 лет тюрьмы. 

Фото: Depositphotos

Автор:
Вита Молодан