В Україні можуть ліквідувати Конституційний суд у тому вигляді, в якому він функціонує зараз. Офіс президента сподівається отримати відповідь на питання, як саме має виглядати реформований КСУ від конституціоналістів.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив заступник глави Офісу президента Андрій Смирнов в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Він назвав конституційну реформу часів президента Петра Порошенка "ганебним явищем, яке треба згортати та робити нову реформу, в якій переосмислити необхідність існування КСУ".

"Я наголошую на тому, що конституційна реформа, яка була проведена за часів Петра Порошенка, створила Конституційний суд як орган, який взагалі недоторканний порівняно з будь-яким іншим державним органом..." - наголосив Смирнов.

За його словами, зараз для реформування КСУ задіяли фахівців із конституційного права.

Зазначимо, 15 травня у судді Конституційного суду Олександра Тупицького закінчився термін повноважень.

У ході спеціального пленарного засідання Конституційного суду 19 травня склав присягу його судді професор кафедри теорії та філософії права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка Оксана Грищук