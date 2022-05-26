В Украине могут ликвидировать Конституционный суд в том виде, в котором он функционирует сейчас. Офис президента надеется получить ответ на вопрос, как именно должен выглядеть реформированный КСУ от конституционалистов.

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Об этом сообщил замглавы Офиса президента Андрей Смирнов в интервью "Радио Свобода".

Он назвал конституционную реформу времен президента Петра Порошенко "позорным явлением, которое нужно сворачивать и делать новую реформу, в которой переосмыслить необходимость существования КСУ".

"Я подчеркиваю то, что конституционная реформа, которая была проведена во времена Петра Порошенко, создала Конституционный суд как орган, который вообще неприкосновенен по сравнению с любым другим государственным органом..." - подчеркнул Смирнов.

По его словам, в настоящий момент для реформирования КСУ задействовали специалистов по конституционному праву.

Отметим, 15 мая у судьи Конституционного суда Александра Тупицкого истек срок полномочий.

В ходе специального пленарного заседания Конституционного суда 19 мая приняла присягу его судьи профессор кафедры теории и философии права юридического факультета Львовского национального университета имени Ивана Франко Оксана Грищук