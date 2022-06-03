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Преступность
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Суд разрешил специальное расследование в отношении Януковича по делу "Харьковских соглашений"

Суд разрешил спецдосудебное расследование по Януковичу по делу "Харьковских соглашений"
Суд разрешил спецдосудебное расследование по Януковичу по делу "Харьковских соглашений"

Суд разрешил специальное досудебное расследование в отношении экс-президента беглеца Виктора Януковича по делу о подписании "Харьковских соглашений" в пользу страны-агрессора России.

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Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"При участии прокуроров ОГП Печерский районный суд Киева дал разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего президента в уголовном производстве по обстоятельствам совершения им государственной измены (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

Такое решение суда дает право стороне обвинения на проведение досудебного расследования в отношении подозреваемого в его отсутствие (in absentia).

Установлено, что Янукович, в нарушение требований Конституции, 21 апреля 2010 года в Харькове подписал от имени Украины Соглашение между Украиной и Российской Федерацией, которым продлил на 25 лет срок пребывания Черноморского флота РФ на территории Крыма.

В результате были искусственно созданы предпосылки для увеличения численности войск страны-агрессора на территории Украины, их переоснащения и модернизации и в дальнейшем – вторжение вооруженных сил РФ и оккупации ими Крыма.

В Офисе генпрокурора напомнили, что в настоящее время  в отношении экс-президента в порядке процедуры in absentia уже осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту захвата бывшим президентом государственной власти в сентябре-октябре 2010 года в результате возвращения неконституционным способом действия Конституции Украины от 28 июня.

Напомним, ранее Печерский районный суд Киева дал разрешение на проведение специального расследования относительно бывшего премьер-министра Николая Азарова за подписание "Харьковских соглашений".

Автор:
Светлана Манько