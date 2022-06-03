Суд разрешил специальное расследование в отношении Януковича по делу "Харьковских соглашений"

Суд разрешил специальное досудебное расследование в отношении экс-президента беглеца Виктора Януковича по делу о подписании "Харьковских соглашений" в пользу страны-агрессора России.

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Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"При участии прокуроров ОГП Печерский районный суд Киева дал разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего президента в уголовном производстве по обстоятельствам совершения им государственной измены (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

Такое решение суда дает право стороне обвинения на проведение досудебного расследования в отношении подозреваемого в его отсутствие (in absentia).

Установлено, что Янукович, в нарушение требований Конституции, 21 апреля 2010 года в Харькове подписал от имени Украины Соглашение между Украиной и Российской Федерацией, которым продлил на 25 лет срок пребывания Черноморского флота РФ на территории Крыма.

В результате были искусственно созданы предпосылки для увеличения численности войск страны-агрессора на территории Украины, их переоснащения и модернизации и в дальнейшем – вторжение вооруженных сил РФ и оккупации ими Крыма.

В Офисе генпрокурора напомнили, что в настоящее время в отношении экс-президента в порядке процедуры in absentia уже осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту захвата бывшим президентом государственной власти в сентябре-октябре 2010 года в результате возвращения неконституционным способом действия Конституции Украины от 28 июня.

Напомним, ранее Печерский районный суд Киева дал разрешение на проведение специального расследования относительно бывшего премьер-министра Николая Азарова за подписание "Харьковских соглашений".