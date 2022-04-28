Адвокати Януковича припинили його захищати

Адвокатське об'єднання AVER LEX, яке забезпечувало юридичний захист колишнього президента Віктора Януковича, більше не захищатиме його через закінчення терміну договору. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook старший партнер об'єднання Віталій Сердюк.

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"Повідомляю, що договір між адвокатським об'єднанням AVER LEX та Віктором Януковичем, президентом України (2010-2014) припинив свою дію 28 квітня 2022 року", — написав адвокат.

За словами юриста, повідомлення про припинення договору про надання правової допомоги було направлено до Офісу генерального прокурора та до всіх кримінальних проваджень, де адвокати AVER LEX виступали захисниками або представниками експрезидента.

Нагадаємо, що 22 лютого 2014 року Рада оголосила, що Янукович, який втік до Росії, неконституційним способом самоусунувся від здійснення конституційних повноважень і є таким, що не виконує своїх повноважень. Експрезидент досі судився з українським парламентом із питань, пов'язаних зі своїм усуненням від влади.

Більше того, 4 лютого 2015 року Рада позбавила Януковича звання президента України, яке за умовчанням закріплюється за всіма главами української держави довічно. Причому конституційність цього рішення розглядалася у Конституційному суді з ініціативи п'ятого президента України Петра Порошенка, проте 10 грудня 2019 року той вирішив закрити справу.

Зазначимо, що проти Януковича в Україні було відкрито цілу низку кримінальних справ за різними епізодами. Зокрема, обвинувальним вироком у січні 2019 року закінчилася справа про державну зраду та підтримку Росії у веденні агресивної війни, експрезиденту дали 13 років в'язниці. 2 жовтня 2020 року рішення підтвердив Київський апеляційний суд.

Також він заочно заарештований Україною у справі про заволодіння державною резиденцією "Межигір'я" під Києвом у 2007 році, а з лютого 2022 року підозрюється також і у підбурюванні військовослужбовців Управління державної охорони до дезертирства.

Джерело фото: ua.depositphotos.com