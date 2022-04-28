Адвокаты Януковича прекратили его защищать

Адвокатское объединение AVER LEX, обеспечивавшее юридическую защиту бывшего президента Виктора Януковича, больше не будет его защищать из-за истечения срока договора. Об этом сообщил на своей странице в Facebook старший партнер объединения Виталий Сердюк.

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"Сообщаю, что договор между адвокатским объединением AVER LEX и Виктором Януковичем, президентом Украины (2010-2014), прекратил свое действие 28 апреля 2022 года", — написал адвокат.

По словам юриста, сообщение о прекращении договора о предоставлении правовой помощи было направлено в Офис генерального прокурора и во все уголовные производства, где адвокаты AVER LEX выступали защитниками или представителями экс-президента.

Напомним, что 22 февраля 2014 года Рада объявила, что сбежавший в Россию Янукович неконституционным способом самоустранился от осуществления конституционных полномочий и является не исполняющим свои полномочия. Экс-президент до сих пор судился с украинским парламентом по вопросам, связанным со своим отстранением.

Более того, 4 февраля 2015 года парламент лишил Януковича звания президента Украины, который по умолчанию закрепляется за всеми главами украинского государства пожизненно. Причем конституционность этого решения рассматривалась в Конституционном суде по инициативе пятого президента Украины Петра Порошенко, однако 10 декабря 2019 года тот решил закрыть дело.

Отметим, что против Януковича в Украине был открыт целый ряд уголовных дел по различным эпизодам. В частности, обвинительным приговором в январе 2019 года закончилось дело о государственной измене и пособничестве России в ведении агрессивной войны, экс-президенту дали 13 лет тюрьмы. 2 октября 2020 года решение подтвердил Киевский апелляционный суд.

Также он заочно арестован Украиной по делу о завладении государственной резиденцией "Межигорье" под Киевом в 2007 году, а с февраля 2022 года подозревается также и в подстрекательстве военнослужащих Управления государственной охраны к дезертирству.

Источник фото: ua.depositphotos.com