Назначенный на 16 февраля суд по иску Януковича к Раде отменили

Заседание Окружного административного суда Киева по рассмотрению иска бывшего президента Виктора Януковича к Верховной Раде, назначенное на 16 февраля, не состоится. Об этом говорится в сообщении ОАСК.

"В связи с признанием 15 февраля 2022 года необоснованным ходатайства представителя Верховной Рады Украины об отводе председательствующего по делу судьи, данное административное дело, в соответствии с положениями Кодекса административного судопроизводства, было передано другому составу суда для решения вопроса об отводе судьи", - заявили в суде, добавив, что о дальнейшем ходе рассмотрения дела сообщат дополнительно.

Ранее со ссылкой на представителя Верховной Рады в Конституционном суде Ольгу Совгирю сообщалось, что ОАСК рассмотрит иск Януковича к Раде по поводу признания факта его самоустранения с должности в 2014 году 16 февраля.

При этом она заявила, что парламент по этому делу подал пять различных ходатайств: об оставлении иска без рассмотрения из-за нарушения сроков обжалования, о передаче дела в Кассационный административный суд Верховного суда как суд первой инстанции, а также о закрытии производства: из-за отсутствия субъектного состава сторон, из-за того, что спор не подлежит судебному разбирательству, и из-за конституционности спорных правоотношений. Кроме того, Рада заявила об отводе судьи Игоря Качура.

Напомним, что 22 февраля 2014 года Рада объявила, что Янукович неконституционным способом самоустранился от осуществления конституционных полномочий и является не выполняющим свои полномочия.

Более того, 4 февраля 2015 года парламент лишил Януковича звания президента Украины, который по умолчанию закрепляется за всеми главами украинского государства пожизненно.

Конституционность второго решения рассматривалась в Конституционном суде по инициативе бывшего президента Петра Порошенко, однако 10 декабря 2019 года он решил закрыть дело.

Суд заявил, что оспариваемый акт являлся выражением политической воли парламента при исключительной для государства ситуации, создавшейся из-за самоустранения Януковича от исполнения полномочий президента, в то время как КС должен решать вопросы, носящие именно юридический, а не политический характер.

В январе 2022 года Янукович подал иск в ОАСК еще и по этому вопросу - с требованием признать отсутствие у Рады полномочий лишать звания президента Украины иным способом, кроме как путем импичмента.