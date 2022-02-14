Суд рассмотрит иск Януковича к Раде 16 февраля. По этому делу парламент подал пять разных ходатайств

В Окружном административном суде Киева на 16 февраля, 10:15 утра, назначено заседание, на котором рассмотрят иск беглого экс-президента Украины Виктора Януковича. Он решил оспорить решение Верховной Рады, которая в 2014 году приняла акты о самоустранении президента Украины.

Об этом сообщила представитель Верховной Рады Украины в Конституционном суде Ольга Совгиря.

Она рассказала, что Рада по этому делу подала пять различных ходатайств. В частности, парламент требовал оставить иск без рассмотрения в связи с нарушением сроков обращения в суд. Кроме того, подавалось ходатайство о передаче дела по исключительной подсудности в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда как суда первой инстанции.

Верховная Рада требовала закрыть дело, подав три разных ходатайства:

о закрытии производства по делу в связи с отсутствием субъектного состава сторон необходимого для компетенционного спора;

о закрытии производства по делу в связи с тем, что данный спор не только не подпадает под юрисдикцию административных судов, а вообще не подлежит судебному разбирательству;

о закрытии производства по делу в связи с конституционностью спорных правоотношений.

Примечательно, что в судебном процессе должен был принимать участие судья Качура, тот самый, который ранее входил в состав правительства Януковича. Он был замминистра промышленной политики Украины. Верховная Рада подавала заявление об отводе Качура.

"Пока информация о результатах их рассмотрения в Верховную Раду не поступала", — уточнила Совгиря.

Напомним, Янукович подавала несколько исков. Один из них в январе 2022 года, еще один – в декабре 2021-го.

В январе экс-президент обратился в суд с требованием признать отсутствие у Верховной Рады полномочий лишать звания президента Украины иным способом, кроме как путем импичмента.

Суть декабрьского иска в том, что парламент 22 февраля 2014 года принял постановление об отстранении Януковича от должности президента.

Он в свою очередь не согласен с этим, поэтому оспаривает в суде признание факта его самоустранения от осуществления конституционных полномочий президента Украины.