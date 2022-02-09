ГБР сообщило новое подозрение Януковичу в подстрекательстве военнослужащих УГО к дезертирству

Следователи Государственного бюро расследований сообщили бывшему президенту-беглецу Виктору Януковичу новое подозрение. В этот раз ему инкриминируют подстрекательство военнослужащих Управления государственной охраны (УГО) к дезертирству. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

"24 февраля 2014 года бывший президент Украины, убегая от уголовной ответственности за преступления в отношении участников акций протеста, склонил заместителя начальника Управления государственной охраны Украины – начальника Службы безопасности президента Украины к дезертирству", — сказано в сообщении бюро.

Следователи выяснили, что из-за действия Януковича, а именно подстрекательства к дезертирству, начальник охраны экс-президента не вернулся на службу. Уточняем, что до этого Янукович отправил его в командировку в Крым. Вместо того, чтобы вернуться на место несения службы, тогдашний начальник Службы безопасности президента сбежал в Россию, как и многие из окружения Януковича.

В ГБР добавили, что в ближайшее время обратятся к следственному судье с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения, конечно, заочно.

Ранее Печерский районный суд Киева заочно уже избрал бывшему начальнику службы безопасности Януковича меру пресечения в виде содержания под стражей.

О подозрении фигуранту дела ГБР сообщило еще в ноябре 2021 года. Ему вменили часть 2 статьи 408 Уголовного кодекса (дезертирство с оружием или по предварительному сговору). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Что касается самого Януковича, то Высший антикоррупционный суд заочно избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей по делу о завладении государственной резиденцией "Межигорье" под Киевом в 2007 году.

При этом против Януковича в Украине уже имеется обвинительный приговор — в январе 2019 года его признали виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны, присудив 13 лет тюрьмы. 2 октября 2020 года решение подтвердил Киевский апелляционный суд.