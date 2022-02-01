Суд заочно арестовал начальника охраны Януковича, сбежавшего с ним в Россию

Печерский районный суд Киева заочно избрал бывшему заместителю начальника Управления государственной охраны, начальнику службы безопасности бывшего президента Украины Виктора Януковича меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщает Офис генерального прокурора, суд также разрешил проведение специального (заочного) расследования против него, что дает право стороне обвинения начать в отношении него процедуру экстрадиции.

Напомним, что о подозрении фигуранту Государственное бюро расследований сообщило еще в ноябре 2021 года. Ему вменили часть 2 статьи 408 Уголовного кодекса (дезертирство с оружием или по предварительному сговору). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Кроме того, ему инкриминируют часть 2 статьи 332 УК (незаконная переправка лиц через границу по предварительному сговору). По данным следствия, в феврале 2014 года подозреваемый, являясь военнослужащим высшего офицерского состава, с целью укрывательства Януковича в России незаконно пересек границу Украины вместе с ним и до настоящего времени не вернулся.

"В начале 2014 года генерал-майор находился в командировке на территории Автономной Республики Крым, где руководил мерами по охране экс-президента Виктора Януковича. Однако после завершения командировки он не только не вернулся к месту службы, но и уехал за пределы Украины. При этом он действовал по предварительному сговору с другими военнослужащими Управления государственной охраны", — уточняют в ГБР.

Отметим также, что в начале ноября и самому Януковичу сообщили о подозрении в руководстве организованной преступной группой.

При этом в отношении него в Украине уже имеется обвинительный приговор — в январе 2019 года его признали виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны, присудив 13 лет тюрьмы. 2 октября 2020 года решение подтвердил Киевский апелляционный суд.

Кроме того, в отношении экс-президента расследуется дело о завладении государственной резиденцией "Межигорье" под Киевом в 2007 году. В рамках него в начале октября экс-президента заочно решили арестовать, несмотря на наличие тюремного приговора по вышеуказанному делу.