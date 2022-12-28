Суд заочно заарештував ексміністра оборони за погодження "Харківських угод" на користь РФ

Київський апеляційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому міністру оборони України Михайлу Єжелю у кримінальному провадженні за погодження "Харківських угод".

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Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, у квітні 2010 року фігурант вступив у змову з тодішніми очільниками Мін'юсту, МЗС а також з президентом та прем'єр-міністром. Посадовці без фактичного розгляду проєкту погодили угоду між Україною та Російською Федерацією про перебування Чорноморського флоту РФ на території України. Таким чином фігуранти порушили Закон України "Про міжнародні договори України" та Конституцію.

"У результаті таких дій були штучно створені передумови для збільшення чисельності військ ЧФ Російської Федерації на території України, їх переоснащення й модернізації та у подальшому – вторгнення збройних сил Російської Федерації і окупації ними АР Крим і м. Севастополя", — підкреслили в прокуратурі.

Відомо, що Єжель наразі переховується від органів досудового розслідування за межами території України та оголошений у розшук. Спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Державного бюро розслідувань.

Харківські угоди — договір, укладений між Україною і Росією про продовження перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України з 2017 до 2042 року. Угода сприяла нарощуванню військової техніки та особового складу ЗС РФ, що в подальшому сприяло анексії Криму.

Нагадаємо, ДБР повідомило про підозру у державній зраді Єжелю в серпні 2022 року.

Раніше суд дозволив заарештувати колишнього міністра закордонних справ Костянтина Грищенка та міністра юстиції України Олександра Лавриновича, які підозрюються у держзраді у рамках справи про "Харківські угоди".