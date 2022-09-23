Суд дал разрешение на арест двух экс-министров в рамках дела о "Харьковских соглашениях"

Суд разрешил арестовать бывшего министра иностранных дел Константина Грищенко и министра юстиции Украины Александра Лавриновича, подозреваемых в госизмене в рамках дела о "Харьковских соглашениях".

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Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Отмечается, что судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей бывшему министру иностранных дел и министру юстиции Украины, которые подозреваются в госизмене (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 УК Украины).

"По данным следствия, в апреле 2010 года подозреваемые, в нарушение Конституции и Закона, без фактического рассмотрения проекта Соглашения между Украиной и РФ по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории нашего государства заинтересованными органами и проведение обязательной правовой экспертизы, согласовали ее без замечаний", – говорится в сообщении.

В результате таких действий в апреле 2010 года было подписано и ратифицировано соглашение, которым на 25 лет продлен срок пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины.

Это способствовало дальнейшему переоснащению и модернизации вооружения, а также увеличению на территории АР Крым вместо вывода из Украины.

Подозреваемые скрываются от органов досудебного расследования за пределами территории Украины и объявлены в розыск.

В прокуратуре отметили, что решение суда предоставляет стороне обвинения возможность инициировать процедуру их экстрадиции.

Отметим, "Харьковские соглашения" - договор, заключенный между Украиной и Россией о продлении пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины с 2017 по 2042 год. Соглашение способствовало наращиванию военной техники и личного состава ВС РФ, что в дальнейшем способствовало аннексии Крыма.

Ранее работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в государственной измене бывшему главе Минобороны Украины Михаилу Ежелю, который согласовав подписание "Харьковских соглашений", помог России оккупировать АР Крым.