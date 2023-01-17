Янукович отримав черговий заочний арешт - у справі про вбивства на Майдані

Суд заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно колишнього президента Віктора Януковича у справі про вбивства людей під час акцій протесту в центрі Києва у 2014 році.

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Як повідомляє Державне бюро розслідувань, таке рішення ухвалено за клопотанням його слідчого, погодженим з Офісом генерального прокурора. Розслідування ж справи проти Януковича та ще дев’ятих високопосадовців було завершено ще у листопаді 2021 року.

Встановлено, що через дії цієї організованої злочинної групи лише у зазначений період загинуло 76 громадян та понад 800 отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Таким чином, на даний час вже відносно усіх 10 підозрюваних заочно обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Також суддя встановив стороні захисту строк для ознайомлення з матеріалами розслідування, після завершення якого обвинувальний акт буде скеровано до суду.

Нагадаємо при цому, що проти Януковича в Україні ще у січні 2019 року було винесено обвинувальний вирок у справі про державну зраду та підтримку Росії у веденні агресивної війни: експрезиденту дали 13 років в'язниці. В жовтні 2020 року рішення підтвердив Київський апеляційний суд, а у грудні 2021 року - Верховний суд.

Крім того, Янукович заочно заарештований Україною у справі про заволодіння державною резиденцією "Межигір'я" у 2007 році. Також з лютого 2022 року він підозрюється і у підбурюванні військовослужбовців Управління державної охорони до дезертирства. У цій справі, як зазначають в ДБР, Януковича теж заочно азарештували. У червні 2022 року також було завершено розслідування справи проти експрезидента щодо захоплення ним державної влади: у ній до Януковича застосовано аналогічний запобіжний захід.