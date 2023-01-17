Янукович получил очередной заочный арест - по делу об убийствах на Майдане

Суд заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении бывшего президента Виктора Януковича по делу об убийствах людей во время акций протеста в центре Киева в 2014 году.

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Как сообщает Государственное бюро расследований, такое решение принято по ходатайству его следователя, согласованному с Офисом генерального прокурора. Расследование же дела против Януковича и еще девятых чиновников было завершено еще в ноябре 2021 года.

Установлено, что из-за действий этой организованной преступной группы только в указанный период погибли 76 граждан и более 800 получили телесные повреждения разной степени тяжести.

Таким образом, в настоящее время уже в отношении всех 10 подозреваемых заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Также судья установил стороне защиты срок для ознакомления с материалами расследования, по истечении которого обвинительный акт будет направлен в суд.

Напомним, что против Януковича в Украине еще в январе 2019 года был вынесен обвинительный приговор по делу о государственной измене и поддержке России в ведении агрессивной войны: экс-президенту дали 13 лет тюрьмы. В октябре 2020 года решение подтвердил Киевский апелляционный суд, а в декабре 2021 года – Верховный суд.

Кроме того, Янукович заочно арестован Украиной по делу о завладении государственной резиденцией "Межигорье" в 2007 году. Также с февраля 2022 года он подозревается и в подстрекательстве военнослужащих Управления государственной охраны к дезертирству. По этому делу, как отмечают в ГБР, Януковича тоже заочно арестовали. В июне 2022 года также было завершено расследование дела против экс-президента по захвату им государственной власти: в этом деле к Януковичу применена аналогичная мера пресечения.