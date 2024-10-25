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Недвижимость
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В Закарпатье выставят на торги земельные участки стоимостью более 1 млрд грн

В Закарпатье выставят на торги земельные участки стоимостью более 1 млрд грн
Фото: Freepik

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) реализует 494 земельных участка и верхнюю и нижнюю станции горнолыжного подъемника на Закарпатье общей стоимостью более 1 миллиарда гривен.

Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

Отмечается, что земельные участки расположены в Закарпатской области на территории Воловецкой ОТГ Мукачевского района, Корецковской ОТГ и Пилипецкой ОТГ Хустского района, с. Шумный и пгт. Воловец.

Общая площадь земли, выставляемая АРМА к реализации, составляет 460 га земли.

"Ранее работники АРМА осмотрели этот актив и провели его независимую оценку, по результатам которой земля была оценена на общую стоимость 1 067 616 700 гривен", — сообщила Дума.

По ее словам, в дальнейшем актив будет разбит на лоты и опубликован организатором торгов ООО "Полонекс" на электронной площадке "Прозорро.Продажи". Таким образом, все желающие могут принять участие в конкурсе и посоревноваться за возможность стать владельцем инвестиционно привлекательной земли в Закарпатской области.

Как отметила Дума, средства от продаж пойдут на специальный счет Вооруженных сил Украины для усиления обороноспособности нашей страны.

Ранее АРМА объявила конкурс на поиск оценщика и управляющего для 53,1 га земельных участков в Киеве, связанных с бывшими депутатами Виктором Медведчуком и Тарасом Козаком.

Также АРМА объявила конкурсы на управляющего и оценщика дачи в Карпатах бывшего депутата Виктора Медведчука.

Автор:
Светлана Манько