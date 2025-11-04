Маєток Медведчука "Ведмежа діброва" на Закарпатті передали в управління

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передало в управління спортивно-житлово-оздоровчий комплекс "Ведмежа діброва" на Закарпатті, який належав колишньому нардепу Віктору Медведчуку.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

Хто управлятиме

Зазначається, що після проведення торгів у системі Prozorro та необхідних перевірок кандидата, з ТОВ "АВГМ-Груп" укладено договір строком на 5 років.

Незалежно від наявності доходу, компанія-управитель щомісяця сплачуватиме фіксовану суму гарантійного платежу – 258 825 гривень.

У разі, якщо дохід від управління перевищуватиме розмір гарантійного платежу, до бюджету перераховуватиметься 72,5% прибутку від управління.

Водночас АРМА здійснюватиме постійний моніторинг виконання умов договору управління, щоб забезпечити ефективне використання арештованого майна та його роботу в інтересах держави.

За даними YouControl, ТОВ "АВГМ-Груп" зареєстровано у Києві у 2019 році. Серед видів діяльності зазначається надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту.

Власниками ТОВ "АВГМ-Груп" є Бубук Назар та Остриков Михайло.

Про маєток

"Ведмежа діброва" на Закарпатті — це арештований маєток колишнього нардепа Віктора Медведчука, розташований у селі Жденієво Мукачівського району.

Комплекс займає територію близько 150 га і включає головний будинок, гостьові будинки, вертолітний майданчик, колибу, капличку та ферму з сироварнею. Після обшуків майно було передано в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Нагадаємо, АРМА на Prozorro розпочало відкриті торги з відбору управителя для корпоративних прав та майна цегельного заводу ТОВ "Керамбуд" у Львівській області. Підприємство пов’язують із колишніми народними депутатами Віктором Медведчуком та Тарасом Козаком.