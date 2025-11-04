Имение Медведчука "Медвежья дубрава" на Закарпатье передали в управление

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) передало в управление спортивно-жилищно-оздоровительный комплекс "Медвежья дубрава" в Закарпатье, принадлежавший бывшему нардепу Виктору Медведчуку.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.

Кто будет управлять

Отмечается, что после проведения торгов в системе Prozorro и необходимых проверок кандидата с ООО "АВГМ-Групп" заключен договор сроком на 5 лет.

Независимо от наличия дохода, компания-управитель будет ежемесячно платить фиксированную сумму гарантийного платежа – 258 825 гривен.

В случае если доход от управления будет превышать размер гарантийного платежа, в бюджет будет перечисляться 72,5% прибыли от управления.

В то же время, АРМА будет осуществлять постоянный мониторинг выполнения условий договора управления, чтобы обеспечить эффективное использование арестованного имущества и его работу в интересах государства.

По данным YouControl, ООО "АВГМ-Групп" зарегистрировано в Киеве в 2019 году. Среди видов деятельности указывается предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества, управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на основе контракта.

Владельцами ООО "АВГМ-Групп" являются Бубук Назар и Остриков Михаил.

О имении

"Медвежья дубрава" на Закарпатье - это арестованное имение бывшего нардепа Виктора Медведчука, расположенное в селе Ждениево Мукачевского района.

Комплекс занимает территорию около 150 га и включает в себя главное здание, гостевые дома, вертолетную площадку, хижину, часовню и ферму с сыроварней. После обысков имущество было передано в управление Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).

