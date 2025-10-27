Кирпичный завод Медведчука и Козака во Львовской области выставили на аукцион

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) на Prozorro открыло торги по отбору управляющего для корпоративных прав и имущества кирпичного завода ООО "Керамбуд" во Львовской области. Предприятие связывается с бывшими народными депутатами Виктором Медведчуком и Тарасом Козаком.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.

Об активе

Отмечается, что актив включает:

100% корпоративных прав;

земельные участки (более 10 га);

производственные помещения (более 31 тыс. кв. м);

современное оборудование и транспорт.

Завод полностью автоматизирован и способен производить до 4 млн штук кирпича ежемесячно. Его рыночная стоимость по независимой оценке составляет более 246 млн. грн.

Предложения принимаются по 31 октября 2025 года.

ООО "Керамбуд" - один из самых мощных производителей кирпича на западе Украины, расположенный во Львовской области. Завод оснащен современным высокотехнологичным немецким оборудованием.

В июне 2024 года завод "Керамстрой", принадлежавший братьям Виктора Медведчука и Тараса Козака (Сергей Медведчук и Богдан Козак), был передан в управление АРМА. Предприятие в течение шести лет уклонялось от уплаты налогов.

Также АРМА объявило конкурс на управление ЧАО "Сегежа Ориана Украина", предприятием в Калуше Ивано-Франковской области, производящем бумажную продукцию. Завод связывают с Виктором Медведчуком.