Запланована подія 2

Для завода Медведчука в Калуше ищут управляющего

Арма
Фото: АРМА

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило конкурс на управление ЧАО "Сегежа Ориана Украина", предприятием в Калуше Ивано-Франковской области, производящее бумажную продукцию. Завод связывают с Виктором Медведчуком.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.

Об активе

Отмечается, что актив состоит из корпоративных прав юридических лиц, недвижимого и движимого имущества, расположенного в городе Калуше Ивано-Франковской области:

  • корпоративные права двух юрлиц – 10,4 млн грн и 4,4 млн грн;
  • цельный имущественный комплекс в Калуше Ивано-Франковской области;
  • производственные линии и оборудование;
  • 8 автомобилей;
  • мебель и компьютерная техника.
Фото 2 — Для завода Медведчука в Калуше ищут управляющего
Фото 3 — Для завода Медведчука в Калуше ищут управляющего
Фото 4 — Для завода Медведчука в Калуше ищут управляющего
Фото 5 — Для завода Медведчука в Калуше ищут управляющего
Фото 6 — Для завода Медведчука в Калуше ищут управляющего
Фото 7 — Для завода Медведчука в Калуше ищут управляющего

Как сообщается, актив был передан АРМА   на основании решения   Ивано-Франковский городской суд.

Завод связывают с пророссийским политиком и бывшим народным депутатом Виктором Медведчуком.

Ранее АРМА приступила к рыночным консультациям по управлению арестованным кирпичным заводом ООО "Керамбуд" во Львовской области. Предприятие связывается с бывшими народными депутатами Виктором Медведчуком и Тарасом Козаком.

Автор:
Светлана Манько