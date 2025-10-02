- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Для завода Медведчука в Калуше ищут управляющего
Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило конкурс на управление ЧАО "Сегежа Ориана Украина", предприятием в Калуше Ивано-Франковской области, производящее бумажную продукцию. Завод связывают с Виктором Медведчуком.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.
Об активе
Отмечается, что актив состоит из корпоративных прав юридических лиц, недвижимого и движимого имущества, расположенного в городе Калуше Ивано-Франковской области:
- корпоративные права двух юрлиц – 10,4 млн грн и 4,4 млн грн;
- цельный имущественный комплекс в Калуше Ивано-Франковской области;
- производственные линии и оборудование;
- 8 автомобилей;
- мебель и компьютерная техника.
Как сообщается, актив был передан АРМА на основании решения Ивано-Франковский городской суд.
Завод связывают с пророссийским политиком и бывшим народным депутатом Виктором Медведчуком.
Ранее АРМА приступила к рыночным консультациям по управлению арестованным кирпичным заводом ООО "Керамбуд" во Львовской области. Предприятие связывается с бывшими народными депутатами Виктором Медведчуком и Тарасом Козаком.