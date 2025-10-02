Для завода Медведчука в Калуше ищут управляющего

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило конкурс на управление ЧАО "Сегежа Ориана Украина", предприятием в Калуше Ивано-Франковской области, производящее бумажную продукцию. Завод связывают с Виктором Медведчуком.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.

Об активе

Отмечается, что актив состоит из корпоративных прав юридических лиц, недвижимого и движимого имущества, расположенного в городе Калуше Ивано-Франковской области:

корпоративные права двух юрлиц – 10,4 млн грн и 4,4 млн грн;

цельный имущественный комплекс в Калуше Ивано-Франковской области;

производственные линии и оборудование;

8 автомобилей;

мебель и компьютерная техника.

Как сообщается, актив был передан АРМА на основании решения Ивано-Франковский городской суд.

Завод связывают с пророссийским политиком и бывшим народным депутатом Виктором Медведчуком.

Ранее АРМА приступила к рыночным консультациям по управлению арестованным кирпичным заводом ООО "Керамбуд" во Львовской области. Предприятие связывается с бывшими народными депутатами Виктором Медведчуком и Тарасом Козаком.