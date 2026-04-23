Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,12

+0,02

EUR

51,91

+0,02

Наличный курс:

USD

43,85

43,72

EUR

51,70

51,50

ТОП 50 СЕО

Лидеры украинского
бизнеса
Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украине стало меньше денег в обращении: глава НБУ рассказал, сколько на руках у украинцев гривен

Андрей Пышный
Андрей Пышный. Фото: facebook.com/pyshnyy

На сегодняшний день в Украине в обращении находятся более 923 млрд грн, что на 3 млрд грн меньше, чем по состоянию на начало года.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный во время панельной дискуссии "Денежное обращение. Собственная валюта", передает "Укринформ".

Сколько банкнот в Украине

Глава НБУ рассказал, что в настоящее время в обращении есть 2,6 млрд гривневых банкнот разного номинала – в целом на 913,5 млрд грн, и 15,2 млрд монет – на 9,6 млрд грн.

"В целом в наличном обороте сейчас более 923 млрд грн. Больше всего банкнот – номиналом 500 грн, меньше – 50 грн. С начала года количество наличных несколько уменьшилось – на 3 млрд грн, – но это типичное сезонное изменение", – подчеркнул Пышный.

Он добавил, что за 32 года работы Банкнотно-монетного двора НБУ напечатали почти 30 млрд банкнот, отчеканили 13 млрд разменных и оборотных и более 20 млн памятных и инвестиционных монет.

Рассчитываются карточками

Глава НБУ обратил внимание на увеличение объемов безналичных операций, которых в прошлом году было совершено 8,3 млрд с использованием платежных карт на общую сумму 4 трлн грн.

"Это больше, чем на 11% по количеству и на 10% – по сумме, превышает показатели 2024 года. Доля безналичных операций с использованием платежных карт в прошлом году составляла 65,4% от общих объемов операций с платежными расходами.

Напомним, с марта 2026 года банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003-2007 годов перестали быть средством платежа. Их заменят соответствующие монеты, а старые купюры подлежат обмену в банковских учреждениях. Все торговые сети и банки прекратят принимать указанные купюры для расчетов.

Автор:
Светлана Манько