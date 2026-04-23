В Украине стало меньше денег в обращении: глава НБУ рассказал, сколько на руках у украинцев гривен

На сегодняшний день в Украине в обращении находятся более 923 млрд грн, что на 3 млрд грн меньше, чем по состоянию на начало года.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный во время панельной дискуссии "Денежное обращение. Собственная валюта", передает "Укринформ".

Сколько банкнот в Украине

Глава НБУ рассказал, что в настоящее время в обращении есть 2,6 млрд гривневых банкнот разного номинала – в целом на 913,5 млрд грн, и 15,2 млрд монет – на 9,6 млрд грн.

"В целом в наличном обороте сейчас более 923 млрд грн. Больше всего банкнот – номиналом 500 грн, меньше – 50 грн. С начала года количество наличных несколько уменьшилось – на 3 млрд грн, – но это типичное сезонное изменение", – подчеркнул Пышный.

Он добавил, что за 32 года работы Банкнотно-монетного двора НБУ напечатали почти 30 млрд банкнот, отчеканили 13 млрд разменных и оборотных и более 20 млн памятных и инвестиционных монет.

Рассчитываются карточками

Глава НБУ обратил внимание на увеличение объемов безналичных операций, которых в прошлом году было совершено 8,3 млрд с использованием платежных карт на общую сумму 4 трлн грн.

"Это больше, чем на 11% по количеству и на 10% – по сумме, превышает показатели 2024 года. Доля безналичных операций с использованием платежных карт в прошлом году составляла 65,4% от общих объемов операций с платежными расходами.

Напомним, с марта 2026 года банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003-2007 годов перестали быть средством платежа. Их заменят соответствующие монеты, а старые купюры подлежат обмену в банковских учреждениях. Все торговые сети и банки прекратят принимать указанные купюры для расчетов.